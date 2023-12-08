美斯門票｜Klook預告大量公開發售　不設「本地票」料中港爭崩頭

由「萬人迷」碧咸做班主、阿根廷球王美斯助陣的美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）落實明年2月4日來港作賽，料將一票難求。獨家發售國際邁亞密對港隊門票的Klook，其香港區總經理岑皓祺接受《香港01》訪問時透露，門票會面向全世界發售，也有與旅發局商討希望借此吸引外地遊客來港消費。他稱，大會只預留極少內部認購門票，大量門票會公開發售。



面對全球「對手」，港人搶飛必然「難上加難」，立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜冀政府與主辦法協調做好門票開售工作，亦希望主辦方可設法能讓更多本地球迷可可一睹球王風采，也呼籲文體旅局可協調安排球星參與更多其他活動，令港人及遊客有更多機會參與盛事。



國際邁亞密2月展開國際巡迴，首站選擇訪港，與香港隊展開精彩較量。主辦單位Tatler Asia公布門票將於12月15日、即下周五，在Klook獨家公開發售，票價介乎880至4880元；另也會出售公開操練門票，票價介乎580至780元。

只預留極少量內部認購門票

本港演唱會不時出現一票難求情況，今次兩大球壇巨星訪港，「搶飛」勢難上加難。Klook香港區總經理岑皓祺接受《香港01》電話訪問透露，今次未有分本地或非本地購票通道，故門票會面向世界各地發售，先到先得，且只預留極少內部認購門票，大量門票均公開發售，「真係好大量、好大量。」

Klook香港區總經理岑皓祺。（資料圖片）

與旅發局合作 盼借盛事吸引外地客來港消費

岑表示，今次活動與旅發局合作，局方也希望借盛事吸引外地旅客來港消費，故除本地球迷外，預料其他大灣區城市球迷也勢必加入「搶飛戰」，甚至台灣及新加坡等相對鄰近城市球迷也有興趣赴港。

他又提到，若搶不到表演賽當日門票，大會也會發售前一日的公開操練門票，但不會開放球場，雖然未必能看到美斯在球場馳騁的畫面，但據以往經驗，偶爾可能會有簽名足球等「粉絲福利」。

美斯難得訪港，當年吸引逾2萬名球迷入場。（資料圖片／Getty Images）

立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜預料，兩大球王訪港，球場必定爆滿，門票也會極難搶，希望文體旅局等部門，可與主辦方作協調，早些作出宣傳及各項安排，做好門票開售工作。

立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜。（盧翊銘攝）

鄭泳舜促設法令更多本地球迷可一睹美斯風采

鄭泳舜指，明白國際賽事有一定成本，難要求分開本地及非本地購票通道，但希望主辦方明白港人熱愛賽事，可設法令更多本地球迷可一睹美斯風采。

鄭又說，冀政府盡量安排球隊多在港參加其他活動，包括與青少年互動等，令港人有更多機會參與今次球王訪港盛事。