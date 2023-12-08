粥品鈉含量｜豬膶粥最高　食一碗已臨世衞建議上限　兩款含量較低

食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）公布中式粥品的鈉含量研究調查結果，顯示沒有樣本達「高鈉」水平（即每100克含多於600毫克鈉），但由於粥的分量通常頗大，食用某幾款粥品的鈉攝取量，可能已接近世界衞生組織建議的每日攝取量上限。



中心指出，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克270毫克，鈉含量介乎每100克33毫克至460毫克之間。當中豬膶粥鈉含量最高，為每100克含330毫克鈉；粟米粥及南瓜粥則較低，每100克含180毫克鈉。



食物安全中心公布中式粥品的鈉含量研究調查結果，當中豬膶粥含量最高。（資料圖片／吳鍾坤攝）

沒有樣本列達「高鈉」水平 鈉含量平均270毫克/100克

食安中心早前從中式食肆、快餐店和粥品店收集了合共174個較常食用非預先包裝中式粥品樣本，送交中心的食物研究化驗所分析各樣本中的鈉含量。當中包括12款，共177個樣本的有配料中式粥，以及個別可供消費者選擇的白粥底（24個樣本）和有味粥底（已經調味的白粥）（33個樣本）。

結果發現，沒有樣本達「高鈉」水平，即每100克含多於600毫克鈉，但由於粥的分量通常頗大，食用某幾款粥品的鈉攝取量可能已接近世衞建議的每日攝取量上限。分析結果顯示，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克270毫克，鈉含量介乎每100克含33毫克至460毫克之間，當中豬膶粥平均鈉含量最高，每100克含330毫克鈉，其次為雞粥，每100克含300毫克鈉。

至於蔬菜為主要配料的粥品共有兩款，即粟米粥和南瓜粥，在各款有配料中式粥中平均鈉含量屬較低。在10款並非以蔬菜為配料的中式粥之中，魚片粥／魚腩粥的平均鈉含量最低，為每100克含220毫克鈉。

研究發現，不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，反映業界可改良製作方法及轉變配料，以降低該些粥品的鈉含量。此外，白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，顯示在烹煮有配料粥品時選用白粥而非有味粥作為粥底可減少進食粥品所攝取的鈉。

中心發言人說，鈉攝取量過高與高血壓有密切關係，而高血壓是導致心血管疾病和中風等非傳染病的風險因素。世衞建議成年人每日的鹽攝取量應少於五克（即2,000毫克鈉）。