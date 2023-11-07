日本進口BASE BREAD肉桂風味麵包可能含霉菌　食安中心指示禁售

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）表示，日本進口的BASE BREAD（肉桂風味）麵包可能含霉菌，呼籲市民不要食用，並已指示銷售商將所有受影響產品停售和下架，及展開回收。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



食物環境衞生署食物安全中心表示，日本進口的BASE BREAD（肉桂風味）麵包可能含霉菌，呼籲市民不要食用。（BASE FOOD網站）

食安中心發言人指，早前透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指由品牌BASE BREAD的肉桂風味全營養麵包可能含霉菌而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡銷售商跟進，初步調查發現銷售商曾出售受影響批次的產品到香港。

產品資料如下：

產品名稱：BASE BREAD（肉桂風味）

品牌：BASE BREAD

來源地：日本

淨重：81克

此日期前最佳：2023年10月23日至2023年12月12日

銷售商：BASE FOOD



中心已指示銷售商將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可聯絡銷售商（熱線：+81 03-6416-8905 或 電郵：contact_hk@basefood.co.jp）或相關零售商，查詢產品回收事宜。發言人續指，市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。