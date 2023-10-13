深水埗小食店囍囍美食鹵水豬生腸含沙門氏菌　食安中心指令停售

受到內地小紅書推介的深水埗黃金商場旁小食店「囍囍美食」，被食物環境衞生署食物安全中心檢出其鹵水豬生腸樣本，含致病原沙門氏菌，有違《食品微生物含量指引》的准則。食安中心今日（13日）公布，已指示該店暫停出售相關食品，並派員巡查及加強教育，一旦有足夠證據，會提出檢控。



深水埗小食店「囍囍美食」的鹵水豬生腸樣本，被檢出含致病原沙門氏菌。（旅發局圖片）

有違指引列明25克即食樣本不得檢出沙門氏菌

食安中心公布，從深水埗小食店「囍囍美食」抽取鹵水豬生腸樣本檢測，發現25克的食物樣本中，含有沙門氏菌。即有違《食品微生物含量指引》的准則，25克即食食物樣本，不得檢出沙門氏菌。

食安中心已知會該店違規，並指示暫停出售相關食品。中心亦已派員巡查，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求檢視和改善生產流程、環境及手部衞生，並進行徹底清潔和消毒。中心指如有足夠證據，會提出檢控。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

「囍囍美食」食物選擇眾多，包括炸魚肉燒賣、豬腸和五香牛雜等。（Google街景圖）

旅發局介紹指「囍囍美食」有別附近同類型小吃店

食安中心又指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。該菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能有較嚴重的影響，甚至引致死亡。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食安和市民健康。

旅發局網頁亦有介紹「囍囍美食」，並提到該店有別於附近同類型的小吃店，食物選擇眾多，「除了常見的咖哩魚蛋、雞蛋格子鬆餅，還有炸魚肉燒賣、豬腸和五香牛雜等。」

翻查小紅書，「囍囍美食」為內地旅客重點推介的小食店之一，甚至稱為「深水埗必吃」。當中不少帖文上傳了鹵水豬生腸的圖片，更有帖主表示「加黃芥末甜醬好吃」，大讚該店價廉物美。