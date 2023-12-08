今日必看8分鐘｜美斯碧咸2月鬥港隊波衫加價｜如廁跌電話拆廁所揾

沙田私家車掃欄撞燈柱 女司機「吹波波」超標180度被捕

沙田發生疑涉醉駕車禍。晚上11時半左右，據報一輛私家車，於安景街碧濤花園對開自炒，先掃毀約6米欄杆及鐵柱，再直撞燈柱始停下。車上女司機受傷，登上救護車在場治理。警員到場為其進行酒精呼氣測試，消息稱，有人錄得188度讀數，嚴重超出標準，警方遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。警方正調查車禍起因。涉事女司機隨後拒絕送院，由警員帶署作進一步調查及「吹大機」。警方隨後亦召承辨商到場，緊急維修被撞毀的燈柱。

美斯碧咸訪港 國際邁亞密2月鬥港隊 波衫加價$200

美斯訪港｜美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）落實於2024年2月4日在香港大球場鬥香港隊。消息一出，有球衣專門店負責人表示，今日（8日）上午已賣出4件球衣，以及接獲十多宗查詢，如反應理想最快明日加價200元。

大網仔路四車相撞釀5傷 寶馬疑越線夾山坡及客貨車間

今（8日）午近3時半，西貢大網仔路及西沙路交界有4車相撞，5人受傷。網上流傳意外後的影片，可見現場為雙線雙程行車，一輛黑色寶馬疑越過對面線，剷上相反方向路面，儼如「三文治」被夾於山坡及客貨車之間；另一輛綠色的士則橫亘馬路，右邊車身凹陷毀爛；後面亦有另一輛私家車。其中寶馬司機一度報稱被困，由消防協助離開車廂。事件中，5名傷者輕傷清醒，警員正調查事故起因。現場交通一度受阻。

偉恒昌新邨垃圾站閉門失火 圍觀男被消防喉絆倒受傷

土瓜灣有垃圾站閉門失火。今（8日）午近3時，偉恒昌新邨垃圾收集站抽風槽冒煙，驚動保安員報警。消防到場發現面積逾百呎的垃圾房內，其中一個垃圾桶起火，動用一隊搜救隊撲救，10多分鐘後將火救熄。現場可見，塑膠垃圾桶外殼被燒毀，垃圾四散一地。現場消息稱，不少市民駐足圍觀，其間一名男子疑被消防喉絆倒，面部擦傷流血，須送院治理。消防正調查事故起因，但初步相信起火原因無可疑。

油麻地疑癮君子「上電」 跌落大廈閘門隙縫被木板壓住

油麻地發生懷疑癮君子「上電」叉錯腳跌傷意外。今日（8日）凌晨2時許，一名男子躲在油麻地彌敦道469號新光商業大廈的地下大堂捲閘後面，疑用木板遮擋自己方便「上電」。當完事後，男子一度想推開木板，但疑受藥物影響站不穩，失平衡跌在大廈閘門和樓梯之閒隙縫。保安員發現事件，得悉事主被木板壓住「昏迷」，於是報案。

上水圍祠堂外小型挖泥機翻側 男工腳部被壓受困

今日（8日）早上8時28分，上水東慶路上水圍一名男工人駕駛工程車，並運載一部小型挖泥機到一所廖氏祠堂外準備進行工程，其後該名男工在操作挖泥機時，挖泥機突然向左翻側，他連人帶車墮下被壓著雙腳，有工友經過協助報警求助。消防人員趕抵將事主救出，該名姓劉（40歲）男子清醒腳受傷，被送往北區醫院治理。現場可見，地上遺下一灘血跡。

新康街藥房遭淋紅油 今年內第二次

今日（8日）早上11時許，上水新康街20號地下一藥房職員上班時發現鐵閘遭淋潑紅油，於是報警求助。警方接報到場並翻查閉路電視調查，發現昨晚（7日）約10時一名身穿全黑男子在門外淋潑紅油。現場可見，藥房門前、門頂及對開行人路遺有紅油痕跡。警方指該藥房今年年初亦曾被淋潑紅油，店主及職員則表示沒有與人欠債或結怨，犯案動機仍有待調查。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫時未有人被捕。

如廁跌電話｜荃灣巴士公司流動廁所有外人用 人夫跌手機拆廁尋找

手機不離身是所有都市人的習慣，連去廁所都不例外，但不慎掉下點算好？WhatsApp群組近日流傳1條影片，指一對夫婦在荃灣巴士公司休息室旁的流動廁所有不尋常舉動，男方在廁內尋找物件，廁所配件設施則拆開放在廁外，女方則站外面把風。拍片者詢問發生何事？女方聲稱「搵電話」，但拍片者質疑「你哋𠵱家拆咗我哋廁所出嚟？」、「起咗我哋個廁所出嚟變咗」，群組同時流出一段錄音，指涉事流動廁屬於一間巴士公司的員工專用，有街外人疑未經許可去如廁，「將廁所、坐兜、尿兜拆散晒，拎晒出嚟」，《香港01》已就事件向涉事巴士公司查詢，正等候回覆。

江西神秘彩民買同一號碼5萬注 贏2.2億兼不用交稅

近日，一名內地人在彩票「快樂8」以近10萬元（人民幣，下同）對同一組號碼買近5萬注，最終中獎獲獎金達2.2億元，而且無需繳稅。由於情況極為罕見，引發公眾質疑該期彩票是否存在內幕消息。

日本拉麵店老闆不滿顧客食剩白飯 上網怒罵「去死」

日本千葉縣習志野市一間拉麵店，近日因幾次遇到客人用餐完「白飯剩一堆」，讓店家氣得在社群媒體怒譙「去死」，甚至還稱這種客人是「垃圾」，別再來了。爆氣推文吸引大量關注，網友也紛紛議論表達意見。