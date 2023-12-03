周六29萬港人北上　11月累計583萬人返內地　南下客相差342萬

港人北上熱潮持續，根據入境處數字，昨日（3日）有約28.9萬香港人「北上」，與上一個周六30萬人次稍為回落。政府將於本周六（9日）舉行大型「區選繽紛日」，營造良好投票氛圍，鼓勵港人留港及翌日（10日）投票，未知能否進一步「擴大」跌勢。



總結11月，本港累計583萬人次「北上」，「南下」內地客有240萬人次，北上南下「逆差」達342萬人次，兩者同創近月新高。



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根據入境處數字，昨日香港居民有約28.9萬人次，經不同口岸北上，羅湖口岸有9.3萬人次，落馬洲支線有8萬人次，高鐵西九龍有1.9萬人次，與上一個周六30萬人次較比，稍為回落。至於訪港內地客，昨日有約12.4萬人次，數字與以往相若。

11月「逆差」較7月升七成

港人北上數字近月屢創新高，7月至10月期間，分別有495萬、532萬、483萬及535萬人次經不同口岸北上，11月更錄得至少583萬人次，較7月份上升15%；北上南下「逆差」亦持續擴大，由7月203萬人次上升至342萬人次，升幅接近七成。

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