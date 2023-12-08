海關173名「新血」畢業　首有海關青年領袖團成員成見習督察

香港海關學院今日（8日）舉行結業會操，共有79名海關見習督察和94名見習關員，當中首次有六位來自「海關青年領袖團」（簡稱YES）的團員成為海關見習督察。政務司司長陳國基指出，香港海關學院是世界海關組織的亞太區培訓中心，而世界海關組織更在今年確立在香港成立區域犬隻訓練中心，彰顯香港海關在國際上的領導角色。



海關今日舉行第136至139屆督察暨第488至491屆關員基本訓練課程學員結業會操。儀仗隊與所有結業學員以中式步操拼出代表香港特別行政區的紫荊花，海關解釋象徵結業學員效忠香港特區；隨後又與學員組成代表全球的圖案，展示香港海關積極配合國家「一帶一路」建設；最後更組成了區議會選舉圖案，以呼籲各位選民於區議會選舉踴躍投票。

陳國基致辭時說，看到結業學員整齊拼出代表香港特區的紫荊花，「我深切體會到你們對國家和香港發展的關心和承擔。」他表示，香港貫徹落實《香港國安法》，並全面擺脫疫情困擾，現已進入「由治及興」、全面復常的新征程，在這新征程上，香港海關肩負四大任務：維護國家安全，維持社會穩定；發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢；促進民生福祉；及推動青年發展。

政務司司長陳國基今日（8日）在海關學員結業會操致辭，提出海關肩負四大任務。（政府新聞處圖片)

陳國基指出，面對複雜的地緣政治環境，加上外部勢力不斷企圖干預香港事務，「海關人員必須時刻警惕，堅持底線思維，防止破壞國家安全的力量作亂。」海關一直致力打擊走私、販毒和恐怖活動，今年首十個月，海關偵破超過1,160宗毒品案和超過180宗走私案，較去年同期上升超過五成，當中包括歷年市值最大宗的走私案件，檢獲海運貨物總額達15億元。

他指出，香港海關在2024至26年將擔任世界海關組織亞太區副主席，肩負推動和協調區內海關事務發展的重任；香港海關學院是世界海關組織的亞太區培訓中心，而世界海關組織更在今年確立在香港成立區域犬隻訓練中心，彰顯香港海關在國際上的領導角色。

他特別提到，今次有6位「海關青年發展計劃」(YES)，成員成為海關督察，感到非常欣慰，「你們一定會貫徹落實海關『聯通國家全球 共建安全經貿』的目標，提供優質多元的海關服務，為香港、為國家作出新的更大貢獻。」

海關學員結業會操今日（8日）舉行，會操隊伍組成區議會選舉圖案。（政府新聞處圖片)

陳國基在致辭時末段，再次呼籲在場政府人員、朋友和來賓在周日（10日）踴躍投票，履行公民責任，選出信任的區議員。