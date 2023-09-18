首8個月大麻檢獲量升3倍 海關辦區域工作坊 與24國加強緝毒
香港海關今日（18日）起一連五日舉辦「區域緝毒能力建設工作坊」，有44位來自24個國際及區內的緝毒機構代表出席，交流國際毒品趨勢及加強區域合作緝毒。
海關指今年首8個月，檢獲945宗毒品案件，較去年同期升八成，毒品總值為22.7億元升75%，當中大麻量高達1288公斤，按年升三倍。海關毒品調查科高級監督李嘉明表示，個別司法區將大麻合法化，令人誤以為危害性低，他強調：「唔係話軟性毒品啊，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品就毒品嚟喇」。
海關「區域緝毒能力建設工作坊」目的分享最新販毒趨勢及手法、販毒策略及鞏固國際情報網絡，海關助理關長 (情報及調查) 胡偉軍表示，因販毒牽涉跨境或跨國組織販毒集團，希望透過工作坊磋商未來打擊販毒策略，鞏固香港海關與合作夥伴關係，及建立更加緊密的情報網絡。
首8個月檢獲945宗毒品案件升84%
海關今年首8個月，檢獲945宗毒品案件，較去年同期513宗上升84%，檢獲毒品數量有4805公斤，比去年3058公斤上升58%，毒品總值為22.7億元上升75%；當中，檢獲大麻有1288公斤，比去年同期325公斤大幅上升約三倍，冰毒有927公斤、可卡因有922公斤、海洛英有242公斤，分別上升4%、1.7倍及3.8倍。
「唔係軟性毒品，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品」
海關毒品調查科高級監督李嘉明表示，大麻為全球最多人濫用的毒品，全球檢獲量由2016年的6300噸增加至2021年的7240噸，由於個別司法行政區合法化，令民眾誤以為大麻危害性下降，以致警覺性減低。
他又指，近年種植大麻技術有所提高，大麻中四氫大麻酚濃度高約一兩倍，令大麻判刑加重，「唔係話軟性毒品啊，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品就毒品嚟喇」，他呼籲學校、家長及大眾需關注。
李嘉明又提到，機場販毒案件有趨勢明顯上升，今年首8個月機場客運販毒有128公斤，較去年疫情同期的17公斤上升6.5倍，機場貨運有3.3噸，較去年1.5噸上升1.1倍，客運及貨運合計3.4噸，佔海關緝毒量的七成，他指販毒集團看準經機場運毒速度快，因此機場成為「第一戰線」。
去年與澳洲揭發「椰子水」藏1.8噸液態冰毒
海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關今年2月與內地海關緝私局開展名為「雲戰——斷流」聯合緝毒行動，發現跨國販毒集團利用網上通信軟件，操控內地或香港物流公司，將毒品收藏在大型貨物，例如大型滑輪裏共收藏了452公斤冰毒。
他又指，海關去年與澳洲執行聯合行動，發現報稱「椰子水」藏有1.8噸液態冰毒，最後拘捕1人；今年7月，香港海關與澳洲執行國際監控遞送行動，在報稱「人造皮革」發現240公斤冰毒，最終在香港拘捕1人，澳州拘捕3人。
通關後發現可卡因經非洲往亞洲地區
近年販毒分子的藏毒手法越趨成熟，胡偉軍指出，2017年在美國發現有18噸可卡因藏於漁船， 2021年在德國及比利時發現有23噸可卡因藏於建築用材料（牆壁填充物及木塊），而香港海關最近亦發現有可卡因收藏在皮夾中，即使成功販運至目的地，亦需要使用高技巧，將可卡因滲入衣物、紅酒等，其後再提煉出來。
他又表示，可卡因主要生產地在南美洲，以往所見主要會運至歐洲主要市場，之後部分再轉到東南亞或亞洲國家，但香港海關執法近大半年，發現越來越多可卡因經非洲國家往亞洲地區，特別今年2月通關後，發現旅客案件大幅上升，尤其是經非洲國家抵港旅客。