首8個月大麻檢獲量升3倍　海關辦區域工作坊　與24國加強緝毒

香港海關今日（18日）起一連五日舉辦「區域緝毒能力建設工作坊」，有44位來自24個國際及區內的緝毒機構代表出席，交流國際毒品趨勢及加強區域合作緝毒。



海關指今年首8個月，檢獲945宗毒品案件，較去年同期升八成，毒品總值為22.7億元升75%，當中大麻量高達1288公斤，按年升三倍。海關毒品調查科高級監督李嘉明表示，個別司法區將大麻合法化，令人誤以為危害性低，他強調：「唔係話軟性毒品啊，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品就毒品嚟喇」。



海關「區域緝毒能力建設工作坊」目的分享最新販毒趨勢及手法、販毒策略及鞏固國際情報網絡，海關助理關長 (情報及調查) 胡偉軍表示，因販毒牽涉跨境或跨國組織販毒集團，希望透過工作坊磋商未來打擊販毒策略，鞏固香港海關與合作夥伴關係，及建立更加緊密的情報網絡。

首8個月檢獲945宗毒品案件升84%

海關今年首8個月，檢獲945宗毒品案件，較去年同期513宗上升84%，檢獲毒品數量有4805公斤，比去年3058公斤上升58%，毒品總值為22.7億元上升75%；當中，檢獲大麻有1288公斤，比去年同期325公斤大幅上升約三倍，冰毒有927公斤、可卡因有922公斤、海洛英有242公斤，分別上升4%、1.7倍及3.8倍。

李嘉明表示，發現通關後人流變多，尤其近兩三個月在機場截到帶毒品旅客增加了。（洪芷菁攝）

「唔係軟性毒品，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品」

海關毒品調查科高級監督李嘉明表示，大麻為全球最多人濫用的毒品，全球檢獲量由2016年的6300噸增加至2021年的7240噸，由於個別司法行政區合法化，令民眾誤以為大麻危害性下降，以致警覺性減低。

他又指，近年種植大麻技術有所提高，大麻中四氫大麻酚濃度高約一兩倍，令大麻判刑加重，「唔係話軟性毒品啊，冇呢啲咁嘅大話，大麻係毒品就毒品嚟喇」，他呼籲學校、家長及大眾需關注。

李嘉明又提到，機場販毒案件有趨勢明顯上升，今年首8個月機場客運販毒有128公斤，較去年疫情同期的17公斤上升6.5倍，機場貨運有3.3噸，較去年1.5噸上升1.1倍，客運及貨運合計3.4噸，佔海關緝毒量的七成，他指販毒集團看準經機場運毒速度快，因此機場成為「第一戰線」。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮，分享今年2月香港海關與內地海關緝私局開展名為「雲戰——斷流」聯合緝毒行動。（洪芷菁攝）

去年與澳洲揭發「椰子水」藏1.8噸液態冰毒

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關今年2月與內地海關緝私局開展名為「雲戰——斷流」聯合緝毒行動，發現跨國販毒集團利用網上通信軟件，操控內地或香港物流公司，將毒品收藏在大型貨物，例如大型滑輪裏共收藏了452公斤冰毒。

他又指，海關去年與澳洲執行聯合行動，發現報稱「椰子水」藏有1.8噸液態冰毒，最後拘捕1人；今年7月，香港海關與澳洲執行國際監控遞送行動，在報稱「人造皮革」發現240公斤冰毒，最終在香港拘捕1人，澳州拘捕3人。

（左起）海關毒品調查科高級監督李嘉明海關助理關長 (情報及調查) 胡偉軍及海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮出席區域緝毒能力建設工作坊傳媒簡報會。（洪芷菁攝）

通關後發現可卡因經非洲往亞洲地區

近年販毒分子的藏毒手法越趨成熟，胡偉軍指出，2017年在美國發現有18噸可卡因藏於漁船， 2021年在德國及比利時發現有23噸可卡因藏於建築用材料（牆壁填充物及木塊），而香港海關最近亦發現有可卡因收藏在皮夾中，即使成功販運至目的地，亦需要使用高技巧，將可卡因滲入衣物、紅酒等，其後再提煉出來。

他又表示，可卡因主要生產地在南美洲，以往所見主要會運至歐洲主要市場，之後部分再轉到東南亞或亞洲國家，但香港海關執法近大半年，發現越來越多可卡因經非洲國家往亞洲地區，特別今年2月通關後，發現旅客案件大幅上升，尤其是經非洲國家抵港旅客。