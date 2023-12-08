科學館遷大圍重置　家長憂重建時無得睇　梁熙：楊潤雄稱無縫對接

文化體育及旅遊局早前向立法會提交文件建議，現時的科學館興建新的博物館介紹國家發展和成就，而科學館則會在現有的文化博物館大圍會址重置。立法會議員梁熙表示，收到不少家長反映，擔心科學館重建期間無法帶子女參觀，他引述文化體育及旅遊局局長楊潤雄指科學館搬遷會「無縫對接」。



文體旅局向立法會提交的文件，提出為增強香港市民對國家和中華傳統文化的認同，以及全面地向市民展示國家發展的歷史和資料，將設立一間專館，重點展示中國多年的發展和偉大的成就。

立法會議員梁熙表示，不少家長向他反映指，擔心科學館重建期間無法帶子女參觀。他引述楊潤雄表示，當局會先在科學館前方空地，第一階段建成國家成就館，預料在2031年完成，同一時間會拆卸沙田文化博物館，並建成新的科學館，因此科學館搬遷會「無縫對接」。

立法會議員(香港島東)梁熙表示，不少家長向他反映指，擔心科學館重建期間無法帶子女參觀。（馮子健攝）

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，政府希望將科學館再擴大一些，展示科學元素，更吸引大家留意，因此會拆卸現時的沙田文化博物館重新興建新的科學館。

↓↓科學館、歷史博物館原有的擴建計劃↓↓



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當局指，正計劃設立流行文化館、非物質文化遺產體驗館、藝術館第二個展館，對於博物館的整體規劃，當局仍在收集意見，明年年中會向立法會提交文件，再正式諮詢。