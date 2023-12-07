科學館變國家館「殺」文化館　楊潤雄解畫：暫聆聽階段無話唔起返

文化體育及旅遊局計劃，將尖沙咀科學館改建為國家發展成就館，科學館搬入沙田文化博物館，外界關注形同將文化館「殺館」。文體旅局局長楊潤雄今日（7日）強調，想法僅初步構思，現階段只是向立法會聆聽意見，「唔好覺得𠵱加要做決定。」文化館的展覽可以散落其他博物館，重申「無話唔起返文化博物館」。



科學館（科學館網站圖片）

文體旅局局長楊潤雄今（7日）回應記者提問時指，因應施政報告提出設立新博物館介紹國家發展和成就，故去年起已檢視每個博物館，以決定是否需要擴建或整合。他指出，在檢視過後認為文化博物館有不同的常設展區，如粵劇館、金庸館及李小龍館等，可以與未來的流行文化館、飛雲博物館及南區藝術館融合，以更突出相關的內容。

至於科學館方面，即是希望可以提升現時的內容，惟現時的位置難以擴充，故希望可以騰空現時沙田文化博物館的選址重置科學館，而現時科學館的選址則可以改為介紹國家發展的新專館。

▼科學館、歷史博物館原有的擴建計劃▼



+ 2

他強調，相關想法僅初步構思，交上立法會是希望聆聽各方面的意見，因成立新博物館介紹國家發展和成就十分重要，故希望有多點時間研究，「唔好覺得𠵱加要做決定。」

他表示，每個人對不同展館及不同位置都可以有不同意見，現時正聆聽不同的意見，到明年年中會就整體規劃與布局會正式諮詢。他又指，沒有說未來一定不會重置文化博物館，如將來有需要及空間亦可考慮是否在其他地方設立文化博物館，「無話將來唔起返文化館。」

據當局向立法會呈交文件，科學館將搬至現時沙田文化博物館的選址重置，原址會改建為國家發展成就館，文化館的展覽將分別於各博物館安置。