兩電中期檢討｜謝展寰：針對大型供電中斷事故　加入懲罰機制

兩電今日（28日）公布年度電費調整，並交代兩電《管制計劃協議》中期檢討事宜，預料重點將會是協議之中的賞罰機制。環境及生態局局長謝展寰表示，政府與兩電經過多輪磋商之後，兩電同意於3個範疇作出修改。其一，能源危機期間會有一個特別電費抒緩的機制；其次，針對大型供電中斷事故，加入懲罰機制；第三，提高向公眾披露資訊透明度。預計未來一、兩個月將內容加入協議並簽署。



兩電《管制計劃協議》中期檢討最快今年底公布。（ 資料圖片／梁鵬威攝）

第一，兩電同意設立能源危機期間的特別電費紓緩機制，在因地緣政治情況、天災或不可預見的市場波動，令燃料價格持續急升，以致總電費與這年1月相比的增幅超過中電的一成，或港燈的兩成時，會提供特別電費紓緩給低用電量住宅用戶。

當機制啟動時，兩電將從非管制計劃帳目撥款，中電撥款上限為1.8億元，港燈為剔除向社區節能基金及其他向弱勢客戶推行的電費舒緩措施撥款後，該年度股東賺取獎金的100%，去年約為5,500萬元。

第二，針對大型供電中斷事故，兩電同意引入新的懲罰制度，透過新指標「客戶停電時間指數」，即將所有受影響客戶數目乘以總共供電中斷時數，以分鐘表示。如果中電供電中斷時數達到1,500萬分鐘，准許回報率將減0.015%，大約涉及2,000萬元罰款，假設港燈中斷時數達1,000萬分鐘，准許回報率將減0.03%，罰款約2,000萬元。

第三，兩電均同意提高向公衆披露資訊的透明度，每年在電子資料小冊子中，會加強披露關於燃料成本及燃料採購等資料。

政府與港燈簽訂的最新《管制計劃協議》於2019年1月起生效，《協議》列明恢復供電表現的獎勵或懲罰，是以「平均電網供電復電時間（GSRT）」作為標準。GSRT即是該年度內，每次電網供電故障停運後所需的恢復時間總和，除以該年度內電網供電故障停運的總次數。由於今年度港燈暫時只發生一次供電故障，歷時48分鐘，故今年度的平均GSRT則是48分鐘。

平均GSRT的計算方法及定義。（管制協議）

按照機制，只要平均GSRT為65分鐘或以下，則可賺取額外0.015個百分點准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。《協議》之中「電網供電故障停運」的定義為「電網故障停運以致向一名客戶供電中斷」，未有列明原因，亦即事故由人為失誤所致，港燈准許利潤亦不受影響。

環境及生態局局長謝展寰早前已明言，不滿港燈表現，又指獎罰機制原意是鼓勵兩電在出現事故時盡快修復，承認有不當之處，並指已向港燈提出建議，從機制中獲得賞金應將之回饋市民。

政府正與兩家電力公司就《協議》作中期檢討，特首李家超今早出席行政會議表示，中期檢討結果最快年底或明年公布，料涉及准許利潤及分擔能源價格上升成本，以及獎罰制度。