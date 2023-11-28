電費調整｜學者料基本電價日後有增無減　燃料調整費未必持續向下

兩電明年電費調整結果今日（28日）出爐，中電明年1月起基本電價上升3.1%，港燈基本電價上升4.4%。但隨著燃料調整費下跌，中電平均淨電價是每度電142.9仙，按年減7.4%；港燈淨電費則為每度電165.5仙，按年減16%。



有學者認為，今次電費減幅比預期多，但強望基本電價日後只會有增無減，燃料調整費仍有波動，未必一直下跌。另有環保團體認為，兩電未來增設天然氣機組，無法減少香港對化⽯燃料的依賴之餘，亦會繼續令香港能源價格容易受國際能源價格波動。



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能源諮詢委員會前成員：基本電價加咗就係加咗

世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前成員余遠騁指，減電費屬於意料之內，但減幅達雙位數，超出預計。不過，他強調基本電價「加咗就係加咗」，隨着天然氣的比例增加，基建、設備更新陸續有來，只會有增無減；至於燃料費為浮動數字，短期仍呈向下趨勢，但不會永遠向下，仍存在不明朗因素，於真實的國際市場仍有波動，日後戰爭、產油國產量、總總因素都會影響燃料價格的升降。余遠騁認為今次電費調整幅度合理：「同最高峰期比，緊係有一個調節。」

兩電賺到盡 用戶共「欠」電費32億元

按照現行機制，兩電有兩個「錢罌」紓緩電價對客戶的壓力，分別為「電費穩定基金」及「燃料費調整條款賬」。兩電如賺多過《管制計劃協議》之中所訂明的8%准許利潤，多出金額則會存入「電費穩定基金」。截至6月底，中電及港燈的「燃料費調整條款賬」。分別負債20.7億元及11.3億元，亦即市民仍「欠」電費32億。

綠⾊和平：「天然氣」實際並不「天然」

環保團體綠⾊和平則指，兩電宣布興建興建離岸風⼒發電設施，以及動⽤約2.5億港元資助社會各界進⾏節能減碳和安裝太陽能發電系統等，缺乏實質減碳⽬標和關鍵績效指標 （KPIs）。對於兩電未來5年將增設天然氣機組，綠⾊和平強調，「天然氣」實際並不「天然」，⽽是⼀種會加劇地球暖化問題的化⽯燃料，不僅無法減少香港對化⽯燃料的依賴，更會繼續令香港能源價格容易受國際能源價格波動。

綠⾊和平又指，核電並非穩定電價的唯⼀⽅法，不應以「零碳」等美麗⽤字來粉飾核電所帶來的潛在危機。項⽬主任伍漢林認為，政府應利⽤《管制計劃協議》的中期檢討，監督兩電未來的發展計劃與措施，須與氣候藍圖掛勾，包括加快發展風能、太陽能等潔淨能源及實現碳中和，並定期檢討及公佈其減碳的進程。

地球之友促兩電承擔化石燃料價格波動及上漲風險

香港地球之友則指，兩電須履行企業社會責任承擔化石燃料價格波動及上漲的風險，以減輕市民的負擔，並推動可再生能源的長遠發展，並應與政府合作，加強本地電網的互通，促進內地與香港之間的聯網，以降低供電系統的能源儲備要求，推動可再生能源的融合。政府則應開放電網，讓新科技和可再生能源的發電行業進入市場，促進可再生能源長遠的發展。