54歲男子家中食龍躉後疑中雪卡毒　調查揭購自將軍澳街市魚檔

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，一名54歲男子昨夜（4日）進食在將軍澳一個街市購入的龍躉後，出現手部及口腔麻痺、腹瀉等病徵，懷疑「雪卡毒」中毒。他今日到將軍澳醫院急症室求醫後，情況穩定，已自行出院。



沙巴龍躉。（資料圖片）

衞生防護中心表示，涉事的54歲男病人昨夜在家中晚膳，進食過一條龍躉，約兩小時後出現手部及口腔麻痺、暈眩、腹痛和腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵。中心初步調查顯示，涉事的龍躉是昨日購自將軍澳一街市內的魚檔。

中心指，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟；魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

沙巴龍躉。（資料圖片／鍾偉德攝）

當局續指，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。

中心提醒，要預防雪卡毒素中毒，市民應：

．減少進食珊瑚魚；

．每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；

．進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；

．進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；

．一旦出現病徵，應及早治理；及

．應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。