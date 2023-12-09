8個月大女嬰患新冠肺炎、7歲男童染甲型流感 情況嚴重留院治療
撰文：陶嘉心
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一名8個月大女嬰感染新冠肺炎及一位7歲男童感染甲型流感，兩人病情嚴重，正留院治療。衞生防護中心表示，兩人均無接種疫苗，提醒高危人士應盡快接種疫苗，又呼籲市民提高警覺預防冬季呼吸道感染疾病。
該名感染新冠肺炎的八個月大女嬰，於本周二（5日）起發燒、食慾不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速抗原測試呈陽性。她本周四出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院治理，其後因徵狀惡化，轉到兒童深切治療部診治，證實確診新冠肺炎，臨床診斷為氣管炎。
女嬰目前情況嚴重，仍然留院。中心指，該女嬰過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，她沒有接種新冠疫苗。女嬰的母親在懷孕前已注射新冠疫苗。
七歲男童染甲型流感 周六出現徵狀 一周後病情惡化
另外，涉感染甲型流感的七歲男童，於上周六（2日）起出現發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰。他分別於本周一和昨日向私家醫生求診，昨日因出現呼吸困難，獲轉介到屯門醫院急症室，入住兒科深切治療病房。
該男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實患甲型流感（H3），臨床診斷為甲型流感併發肺炎。他現時情況嚴重，仍然留院。中心指，病人過往健康良好，無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。
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