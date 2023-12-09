8個月大女嬰患新冠肺炎、7歲男童染甲型流感　情況嚴重留院治療

一名8個月大女嬰感染新冠肺炎及一位7歲男童感染甲型流感，兩人病情嚴重，正留院治療。衞生防護中心表示，兩人均無接種疫苗，提醒高危人士應盡快接種疫苗，又呼籲市民提高警覺預防冬季呼吸道感染疾病。



衞生署衞生防護中心指，正調查一宗兒童感染新冠肺炎嚴重個案及一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。（資料圖片）

該名感染新冠肺炎的八個月大女嬰，於本周二（5日）起發燒、食慾不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速抗原測試呈陽性。她本周四出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院治理，其後因徵狀惡化，轉到兒童深切治療部診治，證實確診新冠肺炎，臨床診斷為氣管炎。

女嬰目前情況嚴重，仍然留院。中心指，該女嬰過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，她沒有接種新冠疫苗。女嬰的母親在懷孕前已注射新冠疫苗。

七歲男童染甲型流感 周六出現徵狀 一周後病情惡化

另外，涉感染甲型流感的七歲男童，於上周六（2日）起出現發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰。他分別於本周一和昨日向私家醫生求診，昨日因出現呼吸困難，獲轉介到屯門醫院急症室，入住兒科深切治療病房。

該男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實患甲型流感（H3），臨床診斷為甲型流感併發肺炎。他現時情況嚴重，仍然留院。中心指，病人過往健康良好，無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。