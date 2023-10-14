流感｜過半重症患者無打針　許樹昌料新冠高峰期殺到倡打齊兩款針

夏季流感仍然流行，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）在電台節目表示，現時感染流感入院的病人較新冠肺炎患者多，本月首周共有37宗成人流感個案、21人死亡，但當中不足一半有接種流感疫苗，小童的情況亦類似，呼籲市民在明年1至3月高峰期「殺到」前，盡快打針。他又指，預計下月將迎來新一波新冠肺炎高峰期，呼籲高危群組應同時接種兩種疫苗，又強調不要等新一代XBB疫苗供港才補針。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片／梁鵬威攝）

許樹昌早上在商台節目《政經星期六》表示，新冠肺炎和流感均可引致病人入院，根據今年第40周，即10月1日至7日的數據，共有21人死亡、37宗成人流感嚴重個案，當中只有15人已接種流感疫苗，顯示逾半重症患者並無打針；小孩方面，8月中開始的夏季流感高峰期，共有13宗嚴重個案、，其中一人死亡，死者亦無打針，而重症者中亦只有5人已打針，反映同樣有超過一半重症病人並無打針。他呼籲市民盡快接種流感疫苗，「大家三年冇接觸過流感，如果突然間感染係更加辛苦。」

新冠病毒感染個案病情平穩 料11月高峰期

至於新冠肺炎方面，許樹昌則指，受感染入院的個案相對平穩，嚴重個案亦不多，相信與不少人已染疫及打針有關，感染患者99%屬XXB病毒株，BA2.86病毒株的感染個案亦開始浮現，但僅佔整體的0.1%。惟他強調，上一個新冠病毒高峰期為5月，而染疫或打針的效力會在半年後下降，故估計11月將是另一波高峰期。

許樹昌呼籲已打針逾6個月的高危組別市民，應先接種現有加強劑，不應等新一代疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

XBB疫苗未趕及高峰前到港 呼籲高危人士可接種現有加強劑

衞生防護中心轄下聯合科學委員會周三（11日）同意引入新一代XBB新冠疫苗，政府會開始採購。許樹昌表示，希望XBB疫苗能在11月底供市民接種，但強調即使新疫苗未能趕及在下月高峰期來臨時供港，首兩代疫苗亦能有效抗疫，呼籲已打針逾6個月的高危組別市民，應先接種現有加強劑，不應等新一代疫苗，而一般已打齊三針的市民，若健康良好， 其疫苗抗體仍有效，可視為個人需要，選擇是否接種加強劑。