古蹟評級｜屹立西環142年「雀仔橋」擬評二級　古諮會周四開會審

古物古蹟辦事處建議將屹立西環近個半世紀的「雀仔橋」評為二級歷史建築，是較罕見有道路獲建議評級。由麻石建成的「雀仔橋」與一般橋不同，原本只是防波堤道，用以通往昔日海員醫院，政府一度在橋下設立公廁，在90年代才填封。此外，古蹟辦另建議將建於1954年的紅磡三約街坊福利會的會址評為三級歷史建築物，古諮會將於周四（14日）開會審議。



1881年興建呈「弓」形海邊防波堤道 通往昔日海員醫院

古蹟辦建議將皇后大道西的「雀仔橋」評為二級歷史建築，文件顯示，「雀仔橋」約在1881年興建。該行人橋以麻石建成，是一條呈「弓」形的海邊防波堤道，以通往昔日的海員醫院（現時已被重建成西營盤賽馬會分科診所）。

根據香港文化古蹟資源中心（舊稱「長春社文化古蹟資源中心」）的資料，「雀仔橋」並無橫跨任何河道或馬路，僅在平整的馬路上起伏，該橋當時是方便大眾由皇后大道西前往醫院的堤道。

「雀仔橋」由來有多個 有指30年代曾是雀鳥小販集中地

中心又提到，「雀仔橋」名稱的由來有多個版本，有指該處在30年代曾是雀鳥小販集中地，亦有說在50至60年代，該處後方山上有一大片樹林，每天黃昏百鳥歸巢畫面壯觀因而得名。

中心亦曾提及，政府曾在「雀仔橋」馬路旁設立公廁，直至1990年才停用，現時橋下仍可見5個已填封的廁所窗口。

古蹟辦建議紅磡三約街坊福利會、粉嶺「The Nest」評為三級歷史建築

另外，古蹟辦又建議，將紅磡三約街坊福利會、打鼓嶺木湖19號村屋，以及粉嶺靈山道21號「The Nest」評為三級歷史建築，三個建築物分別建於1954年、1920年代，以及1930年代。

翻查資料，紅磡三約街坊會在1954年，於位於九龍紅磡機利士南路66號興建會址，並在一樓設立全港首個街坊會圖書館，為學生提供安靜的學習空間，街坊會5年後獲得資助，在觀音廟旁興建免費留產所，以應付戰後嬰兒潮帶來的醫療壓力，該處現時仍為普通科門診診所。