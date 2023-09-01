牛池灣村清拆重建　三級歷史萬佛堂或受沉降影響　倡活化成博物館

碩果僅存的市區寮屋村「牛池灣村」重建在即，古物古蹟辦事處就該公營房屋發展項目展開的文物影響評估出爐，報告指，地盤範圍內有一幢已獲評級為三級歷史建築物的「萬佛堂」，將會獲原址保留，初步擬活化作商業用途，惟通往萬佛堂的行人路將會被剷平，萬佛堂亦可能會受沉降、工程震動等構成潛在影響。報告又提到，牛池灣村具潛在考古價值，建議房屋協會在取得土地發展前，要先考古觀察。古物諮詢委員會將於下周四（7日）開會商討。



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活化後的萬佛堂擬納入商業用途。（文件截圖）

建議萬佛堂外圍設不少於10米緩衝區 免受工程震動影響

牛池灣村文物影響評估報告指，在地盤範圍內的「萬佛堂」，是本港現存最古老的道教尼姑庵之一，亦是牛池灣村內碩果僅存的宗教建築物，歷年有不少宗教和社福活動在內舉行，形容萬佛堂是牛池灣村內，扮演重要的宗教和社會角色。

報告指，萬佛堂將會原址保留，但現時通過萬佛堂的行人路將會拆除，附近亦將會有打樁、地盤平整等工程，預料或會影響到萬佛堂，包括與重型工程機械的接觸會損壞建築物，而地面震動、傾斜和沉降亦可能會對建築物構成潛在影響。

土木工程拓展署將會拍照、錄像、3D掃瞄紀錄，並會監察其結構，以確保工程不會對萬佛堂造成影響和損毀，並建議在設計布局中預留不少於10米的緩衝區，以確保萬佛堂與不會受震動影響。

牛池灣重建發展地盤的100米外，合共有14個文化遺產，當中三級歷史建築物位處地盤範圍內。（文件截圖）

地盤有七個未評級文化遺產 料全部清拆

活化後的萬佛堂擬納入商業用途，並融入周邊其他商業設施，但日後可探討更多活化方案，例如用作社福設施、開放為牛池灣村歷史資訊中心或社區博物館等，亦可加入「活化歷史建築夥伴計劃」，報告建議房協與古蹟辦進一步研究活化萬佛堂的可行性。

地盤內亦有七個未獲評級的文化遺產，包括牛池灣村58、68、71及75號、土地神壇（Earth God Shrine）、義仙佛堂和舊井口（Old Well），根據房協的發展計劃，預料全部均會面臨清拆，當中牛池灣村68和75號清拆後的花崗石（granite blocks）及青磚（ grey bricks），在清拆後會盡可能保留，負責發展的房協將會在詳細設計中，考慮在未來的發展中使用相關物料，以展述牛池灣的歷史；而義仙佛堂和土地神壇，其具宗教特色的結構物將會被破壞。

地盤界線外100米亦是今次研究範圍，有另外6個文化遺產，當中聖若瑟安老院的別墅、宿舍A及門樓均已獲評為二級歷史建築物，報告指，預料地面震動、傾斜和沉降或會對該3個歷史建築構成潛在影響。

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施工前須向古蹟辦交報告 監測建築物震動情況

報告建議，工程團隊要在施工前，向古蹟辦提交監測地盤和建築物震動的報告，列明監測點、安裝監測器的安排等，作為工程的緩解措施。

報告又指，牛池湖小溪以南的地區，是1904年牛池灣村的原貌，故房協應委聘合資格的考古學家，在牛池灣村的原始範圍，進行考古觀察，在完成考古報告，才可將用地批出予房協發展。