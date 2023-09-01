屹立近百年保良局主樓擬升格一級歷史建築　城皇街石台階擬評二級

屹立銅鑼灣近一個世紀的保良局主樓原獲評為二級歷史建築，經古物古蹟辦事處評審小組檢視最新資料後，建議升格至一級歷史建築物，即距離法定古蹟只差一步。



另外，曾因為被髹黃色油而惹起爭議的上環城皇街石台階則擬評為二級歷史建築，是連續第二次有過百年歷史的中上環台階獲評級。古物諮詢委員會將於下周四（7日）開會討論，隨後古蹟辦會就擬議評級進行一個月公眾諮詢。



第二次有中上環台階擬獲評級 做法罕見

古蹟辦文件表示，保良局主樓位於銅鑼灣禮頓道66號，建於1932年，是整個建築群中最早落成的部份。主樓可分為福利部、保良局博物館及何東太夫人紀念堂（一般稱為關帝廳），早在2009年獲確認為二級歷史建築物，但評審小組視最新取得的可靠歷史資料，建議將之提升一級，至一級歷史建築物。

上環城皇街的石台階則擬評為二級歷史建築，是古蹟辦連續第二次建議將中上環的台階評級，做法較為罕有。該台階的業權由政府持有，建於1859至1897年，即至今已有過百年歷史，該石梯由堅道開始，沿山而下途經永利街、必列者士街及荷里活道。

城皇街石梯原貌。（電影服務統籌課圖片）

另外，有兩幢建築物獲建議評為三級歷史建築，包括大埔錦山30號，以及土瓜灣道82號土瓜灣變電站，當中前者建於20世紀初，後者則建於1949年，均為私人業權。

文件顯示，有三幢建築物不獲評級，包括建於1961年的觀塘前佐敦谷水塘水壩、建於1954年的紅磡三約街坊福利會，以及建於1959年的紅磡差館里22號紅磡診所。