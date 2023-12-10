岑智明指全球暖化海水上升威脅本港　認同「人類已打開地獄之門」

全球暖化備受關注，天文台前台長岑智明今日（10日）在電台節目表示，據世界氣象組織數據，今年氣溫較工業革命前已上升1.4度，將成為歷來最熱的一年，冰川融化海平面上升，香港作為沿海城市亦會受風暴潮威脅。 他引用聯合國秘書長古特雷斯形容「人類已經打開地獄之門」，認為說法並不誇張，是陳述事實。



天文台前台長岑智明。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

岑智明在商台《政好星期天》表示，全球出現愈來愈多極端天氣，例如水災、火災及颱風等，全球暖化令到海水變暖，冰川融化，造成海平面上升，科學家非常關注南極冰川融化速度，現時南極西部有機會出現大片冰川崩塌，香港作為沿海城市，亦會受到海水上升及風暴潮的威脅。

人類需花時間處理極端天氣議題

對於聯合國秘書長古特雷斯形容「人類已經打開地獄之門」，岑智明認為，有關說法並不誇張，是陳述事實，相信人類需要花許多時間處理極端天氣的議題。

岑智明指，香港作為沿海城市，亦會受海平面上升及風暴潮威脅。（廖雁雄攝）

岑智明又表示，正在迪拜舉行的聯合國氣象變化大會，各國對於何時淘汰石化能源有激烈爭辯，其中有很多產油國家在場游說，相信要淘汰石化能源並不容易。雖然大會就相關議題已經討論了幾屆，但仍然是寸步難行，外界普遍期望不高，但關注會否有新協議出台。

他又提到，新冠疫情期間，即使多個國家的交通運輸及很多行業停止運作，但碳排放只減少4%至5%，對於未來能否達致「碳中和」目標，將500多億噸二氧化碳減至零，存有很大疑問。