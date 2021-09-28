氣候暖化問題「大煲」　20環保團體聯署促港府訂立更進取氣候政策

政府去年於《施政報告》中提出2050年實現碳中和目標，並將於年底發布更新版《香港氣候行動藍圖2030+》。20個環保團體聯署向港府請願，要求政府訂立進取氣候政策，並於藍圖中交代未來十年及更後時間的氣候政策路線圖。



環保團體綠色和平、低碳想創坊及「350香港」，今日（28日）向港府請願，要求政府訂立進取的氣候政策，並於年底更新的《香港氣候行動藍圖2030+》中交代碳中和時間表及路線圖。聯署文件有20個環保團體響應，包括世界自然基金會香港分會、環保促進會等

倡能源組合增可再生能源比例至10%

團體於計劃書中就多項氣候政策提出建議，包括要求港府以控制全球升溫1.5度內為目標，制定具法律約束力的減碳目標。環團又促港府加大可再生能源發展，並於2030年前，將可再生能源佔發電能源組合比例至10%。

環團又認為，當局應加入衡量實際能源使用量的評分系統，提高建築物能源效益，同時向高碳排放的企業徵收額外費用。在交通政策層面，港府亦需改善步行設施及加快制訂淘汰燃油車時間表。

面對氣候暖化引致的水位上升威脅，環團在建議書中，建議港府應優先保護自然屏障如紅樹林，以增強氣候的適應能力。

全球暖化有如「煲熟」地球 環團製藝術品籲增關注

團體又帶同象徵地球現況的藝術品，指氣候危機是個「大煲」的危機，香港亦不能獨善其身，政府如希望「校細個火」，需交代清晰碳中和路線圖及訂立進取的氣候政策及切實執行，為「大煲」降溫。

麥永開提到近年反常天氣嚴重影響全球各地，不論鄭州、北美、巴西以至台灣出現的水災便是好例子。（馬煒傑攝）

「350香港」聯合創辦人麥永開指出，近年反常天氣嚴重影響全球各地，不論內地鄭州、台灣、北美洲、以至南美洲的巴西，先後出現水災便是例子。綠色和平項目主任伍漢林補充，反常天氣同樣影響香港本地，「好似今日咁，過咗中秋都仲咁熱」，指制訂進取更氣候政策是香港作為國際城市的責任，配合全球行動紓緩氣候危機。