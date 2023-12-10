區議會選舉｜Carousell售投票心意卡　有人免費送　有人索價$500

區議會改制後首場選舉今日（10日）舉行，政府從各渠道呼籲市民投票，力谷投票率，包括向已投票的選民派發一張心意卡。不過，今日中午已有人於網上二手買賣平台Carousell以500元出售此心意謝卡，商品描述為「留低嘅只係一份心意 而唔係負擔」；亦有人免費在平台免費送出心意卡。



政府重申，心意卡並不能換取任何現金劵或禮品，呼籲市民不要誤聽謠言，政府會嚴肅依法跟進處理任何故意破壞選舉的造謠行為。



政府早前表示，為進一步傳揚區議會選舉信息，呼籲市民在投票日踴躍投票，選民在投票後會獲派發一張政府心意謝卡，用意是感謝市民的支持。

謝卡設計是以全港各區的著名景點及地標特色共同設置在獅子山下，寓意全港各區共同努力建設美好社區、美好香港。投票日今日（10日）舉行，全港票站都有擺放大量心意謝卡，工作人員將心意謝卡派發予已投票的市民。

然而，今日中午，票站僅開放約4小時，網上二手買賣平台便出現政府心意謝卡的蹤影，其中一位賣家標價為0元，商品描述僅3個字「很漂亮」；亦有賣家標價為500元，商品描述為「留低嘅只係一份心意 而唔係負擔」，分類為收藏品及紀念品的「古董收藏」，照片亦顯示了心意謝卡背面的香港特別行政區區徽。

政府透過官方社交平台「添馬台」回應稱，心意卡是免費派發給已投票的選民以表達政府對市民支持的謝意，並不能換取任何現金劵或禮品。政府呼籲市民不要誤聽謠言，對於任何故意破壞選舉的造謠行為，政府會嚴肅依法跟進處理。

政府心意謝卡被指是公務員的「投票證明」，政務司司長陳國基曾稱，不會要求公務員投票後出示心意卡，以證明有沒有投票；政制及內地事務局長曾國衞則強調，如果過度將政府的良好意願、意圖，不排除有人利用軟對抗或故意詆譭、抹黑政府的用心情況下破壞選舉。

選管會主席陸啟康今日回應事件則指，若市民很想獲得心意卡，「最好的方法就是自己去投票領取一張。」

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