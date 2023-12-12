無業男咬甩趙家賢耳疑遭「私了」　被告辯稱為救受襲人士才起腳

無業男陳真在太古城中心外持刀傷人及咬甩時任趙家賢後疑被「私了」，3男被指有份施襲涉暴動案今（12日）續審。其中一名被告出庭作供，他憶述當晚途徑案發地點時，見到陳真持刀斬人，感到非常震驚，他自覺作為良好市民，有責任找人幫忙，遂跑回商場大叫：「斬人啊！」希望找人協助制止。及後他返回案發現場，見到陳「發狂咁搲」一名身穿花藍色上衣的男子，他為了「拯救」該名男子於是踢了陳的背部數下。他又指陳當晚失去理性持續攻擊，形容對方是「危險人物」，但明言不接受「私了」，後來有人企圖向陳施襲的男子，他不想陳被襲遂把對方推開。案件押後至明年2月8日作結案陳詞。



3被告為高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），他們各面對一項暴動和有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。

2019年11月3日，事主陳真在大古城商場襲擊趙家賢等人後，疑遭多人圍毆「私了」。(詳看下圖)

目擊陳斬人情況感震驚

高縫今自辯稱，他與太太同住太古城，並曾就陳真傷人案出庭作供。他指案發當日與太太出門後回家，途徑案發地點時目睹陳真持刀斬人，並與另外4名女子糾纏，他感到很震驚，直言：「我住太古城30幾年都未見過。」高隨即走入商場大叫：「斬人啊！斬人啊！」希望找人協助制止事件，太太未有跟上，留在原地照顧一名男童。

見陳襲擊花衣男子上前營救

高得知男童母親被陳襲擊，打算返回案發現場告訴男童母親，太太正在照顧她的兒子，卻見陳正在咬趙家賢的耳朵，並撲向一名身穿花藍色上衣的男子，抓其頭部及耳朵，他遂上前踢了陳的背部。高解釋說：「當時陳真發狂咁搲花藍色衫男子，我就想拯救花藍色衫男子，令佢唔好受傷。」他強調當時只是想分散陳的注意力，踢的力度不大，算是合理武力。約3秒後，花藍色上衣男子成功逃脫，高亦沒再踢陳。

用膝蓋壓陳阻其活動能力

高指陳後來被制服在地，但其腿部仍有反抗動作，為免陳再繼續傷害人，他便上前用膝蓋壓在陳身上，並將陳的腳「折疊」起來，以減低其活動能力。一名灰衣男子企圖靠近，高不想灰衣男向陳施襲，故把他推開。高又明言不接受「私了」，但在推開灰衣男時失重心，他自覺「無能為力」，「幫唔到手」，遂放開陳，否認放手是為了「讓位」予灰衣男施襲。事後高留在現場，並讓到場警員登記個人資料，

指陳當時失去理性持續襲擊人

高形容當晚陳的暴力程度非常高，坦言：「我覺得佢係危險人物，佢係失去理性持續咁襲擊，我未曾見過。」他不同意其做法有錯，並說：「我身為良好市民，我有責任制止罪案發生。」控方質疑高若覺得當時情況危險，為何不入商場叫人離開？高承認沒有叫人離開，解釋稱：「我有呢個責任、呢個使命去搵人幫手。」他隨後又說：「呢個就係我性格⋯如果唔係我離開現場，我走咗添啦。」

跑回現場只為找太太

控方指稱高向著商場內20至30名聚集人群大叫，引領他們返回現場。高否認當時是向著該等人士大叫，並指他跑回現場只是想找回太太。另控方質疑，陳被高踢背之前已被兩人按著，為何高仍要上前施襲？高解釋指，當時陳仍然「搲著」花藍衣男子，尚有攻擊能力，並且持續襲擊，無法「埋身」，故他未有出手而是用腳制止。

高太稱高知男童母親遇襲才再入商場

高縫的太太午後供稱，她指當日與丈夫在商場見陳真持刀斬人，附近有一名約8歲的男童在哭泣。高縫見狀吩咐她報警，高便衝入商場。高太則上前照顧該男童，並從男童口中知悉其母親為遇襲女子之一。高太稱她見到一名受刀傷男子衝出，她受驚下帶同男童到停車場出口位置躲避。其後，高縫一度離開商場，知悉男童母親遇襲後再進入商場。之後在商場內發生何事，她則一概不知。高太另透露，她當時曾嘗試報警，但未成功接通電話。她形容丈夫是一位善良、有正義感的人，兩夫妻均沒有任何政治立場。

被告徐俊傑昨改認罪，今承認案情。(資料圖片)

認罪被告認曾踩向陳

此外，原本否認控罪的被告徐俊傑突改認罪，他承認當日曾在商場外圍堵陳，跳起並用全身之力踩向陳及另外兩男，其後他又曾撥開人群指向倒地的陳，片段則聽到有人說：「打X佢！」

案件編號：DCCC 329/2022