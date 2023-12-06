咬甩趙家賢耳男子疑被「私了」　稱遇襲時已昏迷　看片才知曾被打

無業男陳真咬甩前區議員趙家賢耳朵後疑遭「私了」案續審，陳今午（6日）出庭作供，他稱當日飲酒後去蒸桑拿，回家途中經過現場聽到有人大叫「光復香港」，便因「好玩一下」回應「光復台灣」，之後遭示威者追打，並被斥：「大陸仔，呢度係香港！」但控方問及其遇襲經過時，陳真卻稱一概不記得，又因當時已昏迷，直至在醫院醒來看到片段，才知道他曹被人打。案件明續，陳將接受辯方盤問。



3名不認罪被告：高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），他們各面對一項暴動和有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。

片段拍到3名被告均有參與

控方指有片段拍到各被告當時的行為，其中徐當日太古城中心商場中庭。在陳被多人圍堵時，徐跳起並踩向陳；高有用右腳踢陳數下，並在陳躺在地上動彈不得時，用雙手屈曲陳真的雙腳，並壓住陳的腿；右前臂滿佈紋身的鍾則用縮骨遮不斷打陳超過10下。

陳稱當晚喝了很多酒

因襲擊等罪被判囚14年半的陳，今身穿深色西裝，在兩名懲教人員押解下出庭。他作供時未有扣上手扣，一名懲教人員則坐在其左則。陳以普通話夾雜廣東話供稱，他在中國內地出生，2009移居香港，居於太古城。案發當晚，他用過晚飯後飲了很多酒，之後到附近蒸桑拿。

想好玩一下叫了一聲光復台灣

及至7時許，陳回家時途經太古中心廣場，聽到有人大叫：「光復香港。」 陳稱因想好玩一下，講了一聲：『光復台灣。』他自言當時沒有任何特別想法，之後便繼續前行，即遭數人追趕並大叫：「大陸仔，呢度係香港！」陳回頭望，但不知道他們在說什麼後，便繼續向前行。

被圍住時腦海空一片

控方其後問陳當日在現場打傷人後發生了什麼事。陳說：「不知道。」他稱有很多人圍住他，他當時「腦袋一片空白」。他事後住院多久也不記得。

不知為何曾拿起垃圾桶

庭上之後播放案發片段，控方指陳初時除了左手被包裹著，面部沒有其他傷勢。陳同意，並補充指他事後看片才知道當時發生的事。陳又認出片中滿頭鮮血的男子是他，但強調遭襲擊時「已經昏迷」，在醫院醒來看到片段，才知道他曾被人打。片段中陳一度拎起垃圾桶，陳表示不知道。

陳因傷人及襲擊等罪被判囚14年半

翻查資料，53歲的陳真於2019年11月3日，他當日與數名途人口角後亮出刀，傷及2男一女，其中男事主被劏肚，一度危殆，時任區議員趙家賢上前調庭被咬甩左耳。陳經審訊後，被陪審團裁定3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪成，今年4月被判囚14年半。

案件編號：DCCC 329/2022