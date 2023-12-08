咬甩趙家賢耳男子被「私了」　辯方傳修女作供　指被告富正義感

無業男陳真於2019年在太古城中心外傷及3人後，並咬甩到場調庭的時任區議員趙家賢左耳，陳之後疑遭現場人士「私了」，3名涉嫌曾向陳施襲男子，昨被裁定表證成立，首被告今（8日）在區域法院先傳召數名證人作供，包括全職傳教員和修女，他們提到首被告案發當日曾到殯儀館出庭儀式，並有上靈修課程。兩人案發時不在案發現場，但形容首被告是一名富正義感，「對自己人格更是有渴求」的人。



3名不認罪被告為高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），他們各面對一項暴動和有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。

2019年11月3日，事主陳真在大古城商場襲擊趙家賢等人後，疑遭多人圍毆「私了」。(詳看下圖)

高的自辯押後至下周一

被告高縫原定今出庭自辯，惟大律師黎珮玲指被告徐俊傑突有新的指示，她需就此向法援署匯報，及向徐解釋法律後果，望能將高的自辯押後至下周一（11日）進行，控辯雙方均不反對。

高當日曾到殯儀館出席儀式

辯方傳召診所助理袁淑卿出庭作供，她過去曾任職全職傳道員18年。案發當日，袁的母親在紅磡世界殯儀館出殯，相關儀式於下午2時至2時50分進行，高縫及其太太有全程參與。

深信高沒有傷人

袁另指，她與高相識約40年，形容對方是一名忠誠、誠實、有正義感的人，對信仰有執著，對自己人格更是有渴求。袁在控方盤問下承認案發時她並不在場，但她自言深信高沒有傷人，重申他是一名誠實可靠的人。

修女指高當日有出席靈修課

天主教寶血會修女鄭瑞薇則供稱，她已侍奉天主63年。案發當日下午3時後，她在九龍華仁書院主持「人格成長與靈修課程」，高及其太太均有出席。該課程約於5時完結，高開車載修女返回她位於跑馬地的住所，約於5時30分抵家。修女另指她於2019年9月認識高，認為他是有禮貌、斯文的人，尊敬神職人員，亦好有正義感。

案件編號：DCCC 329/2022