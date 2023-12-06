咬甩趙家賢耳男子陳真疑被「私了」　6男被控3認罪　陳或下午作供

民主黨前區議員趙家賢2019年在太古城中心被人咬甩耳朵，向趙施襲的男子，當天並曾向另3名途人施襲，該名男子之後疑被現場人士「私了」，其中6名疑曾「私了」施襲男的男子，被控暴動及傷人等罪，案件今(6日)在區域法院開審，其中3人開審前認罪，餘下3人繼續接受審訊。控方透露下午或會傳召案中事主陳真作供。



6名被告：張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業）。同被控一項暴動和有意圖而傷人罪，指他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。

3人認罪1人另認藏伸縮棍

被告張潤鋒、容志強、鄭朗穎承認兩罪；張另否認一項抗拒在正當執行職務的警員罪，獲存檔法庭。容則另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他同日管有一支伸縮棍。

3名被告：高縫、徐俊傑及鍾志宏否認控罪，需接受審訊。

當日有網民號召在太古城中心聚集

認罪被告的案情指，有網民於案發當日號召在太古城中心商場舉行「東區集氣人鏈日」，是次集會未獲警方發出不反對通知書。當日下午約5時開始，大批示威者組成人鏈佔據商場數樓層，部份人呼叫「解散警隊！刻不容緩！」等反政府口號，又高唱「願榮光歸香港」。

容曾包圍保安問為何讓警進場

警方約一小時後到場，但遭示威者要求離場。染有紅色頭髮的容與其他示威者在商場5樓，包圍一名男保安員，並逼他叫主管來解釋為何讓警察進場。當時太古城中心已作出廣播關閉商場，但將近7時仍有越來越多示威者聚集。

陳真與人爭執後拔刀並傷4人

及至約7時半，陳真在太古城中心西出口以普通話與一對男女爭執。期間陳真襲擊該對男女，時任區議員趙家賢嘗試上前制止，卻遭陳叫掉部份耳朵。

約10名示威者包圍陳並對他拳打腳踢

現場人士把陳真與受襲人士分開，約10名示威者上前包圍並向陳拳打腳踢。約5分鐘後，陳真躺在地上動彈不得，約5人仍繼續襲擊陳。期間，容用左腳踩陳扭曲的右腿，又用右腳踢陳下身一下。

陳欲逃走再遇襲

陳真此時已全身染血倒地，他欲逃向入口方向，遭容用伸縮棍打了頭部一下。約7時38分，陳之後再被首三名被告等人包圍，襲擊至倒地。期間，張用右手襲擊陳；容用伸縮棍打陳；鄭拳打腳踢陳數下，鄭並拿起垃圾桶及交通圓錐筒擲向陳的方向。

3名被告被捕時衣服或隨身物品有血跡

警方到場處理陳受襲事件，見約40人在逃走。洗姓高級督察見到張身處襲擊現場僅20米外，張見警方即轉身逃跑，張在現場被捕，他當時所戴的手套染血，但身上沒有傷勢。警員事前已得知有其中一名施襲者染有粉色頭髮，到場後見到粉色頭髮的容在接受救護員治理。警員其後在醫院搜查容，發現他外套右衣袖內藏有染血的伸縮棍，另容身上的背囊和眼鏡亦染血；鄭則在逃離商場時被截停和拘捕，他的衣服和波鞋染血。

陳有一條肋骨骨折

陳事後被送往那打素醫院治理。醫療報告指，陳頭皮有5厘米頂端裂傷及4厘 米枕部裂傷、右手掌尺側有 1 厘米裂傷、左眼眶周腫脹、右下胸壁觸痛、右側第7條肋骨骨折。期間，陳真有嘔吐 ，四肢抽搐和失去知覺，他其後送入東區醫院深切治療部進一步治理，留院7日。

案件編號：DCC 329/2022