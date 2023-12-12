簡約公屋｜4空置校舍選址被指拖慢建公屋　何永賢：是善用機會

房屋局日前公布第二批簡約公屋選址，5個空置校舍當中，有4幅用地本來長遠用作興建公營房屋，不過有團體質疑此舉或拖慢市區公屋單位供應。房屋局局長何永賢今日（12日）回應指，當長遠規劃仍處於研究階段時，可善用有關用地的短期用途，強調興建簡約公屋，不會拖慢公營房屋的供應進度，「是善用機會」。



據房屋局日前提交的立法會文件顯示，新增的5個校舍改建簡約公屋選址。不過，據規劃署「經中央調配機制檢討的空置校舍用地清單」顯示，迦密梁省德學校、基督教聖約教會堅樂第二小學、東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校），以及浸信會天虹小學等4間校舍，本來屬長遠公營房屋發展用地。

▼其中四間校舍轉簡約公屋選址▼



本土研究社成員陳劍青表示，部分空置校舍用本來用於長遠公屋發展，現時改為簡約公屋用途，變相「搶公屋地」，又質疑5年居住期後未必能遷出所有住戶，長遠影響公屋發展。

何永賢：興建公屋研究仍進行

房屋局局長何永賢今日在一個公開場合解釋，當長遠規劃仍處於研究階段時，可考慮善用有關用地的短期用途可能性，並盡快速改裝成過渡性房屋，改善基層的居住環境，「有4個校舍現在還是學校，我們和他們商討時間，當校舍騰空時，建築署會盡快開展改裝工程。」

何續指，興建公屋的研究仍會進行，而所有短期內可用作興建公屋的用地，全部工程已開展，她指未來10年將有足夠的土地供應41萬個公屋單位，能夠滿足《施政報告》提出的30.8萬伙的需求。

▼2022年10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



公屋聯會總幹事招國偉認為，上述4間校舍的用地作用公屋的長遠規劃仍然不變，當局如果在建成公屋前的「空檔期」，充份利用土地屬合適做法：「既然放喺到，不如幫下市民。」

他續指，簡約公屋的使用期通常只有5年至10年，相比起公屋使用期可長達數十年，從成本效益來看必然是貴，不過如果能在短期內能提供適切居所，相信對基層屬好事。