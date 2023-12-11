簡約公屋｜造價突削47億　蓮塘尾偏遠造價貴被踢走　改建廢校較平

政府去年底披露簡約公屋的八個選址和造價後，一直備受爭議。房屋局今日（11日）向立法會提交文件，申請第二批簡約公屋的撥款，指由新世界借出的上水蓮塘尾土地，因成本效益相對較低，故以其他選址更佳的項目取替；當局早前已就第一批簡約公屋招標，回標價錢較原先估算減少30億元，減幅為20%。故此第二批簡約公屋亦可壓縮16.9億（15%）至95.4億元，亦即整個簡約公屋成本至少可削減46.9億元，減幅近兩成。

文件披露，在新估算下，高層樓宇項目每個單位成本可下調至約59萬元，但事隔一年，當局仍未有披露相關計算方法的細節，但若以第二批撥款預算的98.4億元，推算該批1.3萬個單位的成本，平均成本仍高達75.7萬元，與傳統公屋相若。



▼屯門54區簡約公屋選址▼



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房屋局最新文件顯示，一直被批評偏遠的上水蓮塘尾項目，因成本效益相對較低，故決定不再推展該項目。消息人士指，蓮塘尾原本是低層項目，成本效益相對較低，亦要配置電力和污水處理，「若果省卻咗佢，可以搵得到其他地點做，其實相對係可以提高到個成本效益，都可以相對節省到一啲費用。」

文件又提到，第一批項目的回標價錢較預算低，當中有兩個第一批簡約公屋的項目合約，較原來預算低7.8億元及22.3億元，亦即合共減少約30億元，即較今年初財委會就簡約公屋的撥款的149.1億元，節省約30億元，減幅約20%。

文件提到，參考第一批簡約公屋項目的投標價格，認為第二批的項目亦可由原來估算的約115.3億元，調低至98.4億元，亦即削減約16.9億元，減幅約為15%。

換言之，首批合共4個項目的實際造價，以及第二批9個項目的造價，合共削減46.9億元，減幅約為17.7%，但由於首批項目的撥款年初已獲通過，故在整體撥款方面，只能在仍未通過的第二批調整估算，故整個簡約公屋的撥款需求只能減16.9億元，減幅約為6%。

▼2022年10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



今次項目在剔走選址偏遠的上水蓮塘尾後，以馬鞍山恆光街官地，以及透過改建5間空置學校「填數」後，文件提到，建築署最新估算，高層簡約公屋樓宇的平均單位造價，亦可由今年初估算的65萬，下調至約59萬元；至於改裝校舍，每個單位的平均費用則為約50萬元，與現時類似的過渡性房屋項目相約，「預計可在更短和較低成本下提供簡約公屋單位。」

被問到為何第一批項目的成本削減，而第二批項目包含成本較低的改建校舍項目，為何第二批項目的預算並無以同一標準減少兩成，房屋局消息人士指，當局在參考第一批項目的回標價格，而調低第二批項目的預算，「但唔能夠直接擺落去」，但不排除日後招標後，會再有空間壓縮建築成本。

▼其中四間校舍轉簡約公屋選址▼



至於實際建造成本與預算為何會有如此大落差，消息人士則指，當局在招標前，已預先做市場探盤（market sounding），讓市場可預早準備，並在標書上削減建築成本，「尤其是製作MIC（預製組件）部份，其實佢哋都有空間調整」，另外招標文件亦已預留空間，讓市場以創新的方法改善製作流程，故可以進一步壓縮成本。

被問到每個單位成本的計算方式，房屋局消息人士未有提供相關細節。不過，若以第二批撥款預算，推算該批的1.3萬個單位平均成本，每個單位造價達75.69萬元，與傳統公屋的最新的76萬元成本相若；若以削減開支後的總成本，即217.5億元（整體撥款為247.5億元，扣除首批項目節省的30億元），除以三萬個單位，每個單位成本仍高達72.5萬元，較過渡性房屋的平均55萬元貴17.5萬元。