房協居屋朗然｜周三截止暫收萬份申請超額23倍　遠遜上次的151倍

【房協／居屋／資助出售房屋／朗然／安達臣道／白表／綠表】房屋協會資助出售房屋「朗然」將於明日（13日）晚上7時截止申請。房協今日（12日）回覆查詢時指，截至下午5時，合共收到逾1.02萬份申請表，暫時超額申請23.1倍，即25個人爭一個單位，但遠遜於房協上一次在2017推售資助出售房屋的破紀錄151倍。

公屋聯會總幹事招國偉表示，「朗然」暫時申請已破萬宗，符合預期，亦較房委會「居屋2023」和市建局首置盤「煥然懿居二期」好，反映即使房協項目定價較高，但其格調較居屋高，仍可吸引有能力的人士，相信有機會搶走今期同區居屋的申請人。



▼11月30日 「朗然」首日接受申請▼



房協傍晚回覆查詢時指，截至今日下午5時，房協就資助出售房屋項目「朗然」，合共收到逾10,200份申請表，而其位於長沙灣的示範單位則累計超過6,500人次參觀。以「朗然」總單位422伙計現，截至今日5時，超額申請23.17倍。

公屋聯會總幹事招國偉表示，朗然的申請暫時已破萬宗，預計會有一定數目的市民明日衝刺交表，認為申請情況合符預期，而超額認購倍數亦較房委會「居屋2023」超額申請17.78倍，以及市建局首置盤「煥然懿居第三座」好。

他續指，雖然社會有聲音批評「朗然」定價較高，惟認為該項目的單位非「清水樓」，亦配備會所等設備，格調較屬同一置業階段的房委會居屋高，相信有置業需要、相對較有能力的申請者會傾向選擇「朗然」，甚至有機會「吸走」房委會同區項目的申請者。

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翻查資料，房協對上一次推售資助出售房屋項目已是6年前的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，當時房協共接獲逾9.4萬份申請表，超額申請151倍，遠超朗然的情況。

招國偉則認為，當時資助出售房屋供應較少，亦無綠置居和首置盤分流有意上車的市民，現時資助出售房屋供應增加，紓緩了市民的需求，加上近期樓市回落，有能力的市民亦可轉投私樓市場，故競爭無以往激烈，惟現時仍有超額認購情況，反映仍有一定需求。

▼即睇今期新居屋▼



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翻查資料，「居屋2023」以市價62折推售6個新發展項目，包括同區的觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共提供9,154個單位，房委會最終接獲約17.2萬份申請，即居屋申請超額認購17.78倍，亦即約每19個申請人，爭一個單位，當中包括13.1萬份白表和4.1萬份綠表申請，亦即兩者分別超額申請22.85倍和10.2倍，創下復建居屋以來新低。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



另外，市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，以市價78折推售，以單幢式設計，合共可提供260個單位。市建局最終接獲3,669份申請表，超額申請13.1倍，同樣亦較煥然懿居一期的45倍少。

由房協發展的「朗然」位置在安達臣道，地址為安禧街18號，涉及兩座住宅大樓，合共可提供422伙，當中80%為兩房單位。項目以市價62折推售，「入場」價為255萬元，申請者綠白表比例維持四六比。

「朗然」11月30日起接受申請，合資格申請者可親身到房協申請組、郵遞和網上交表，將於12月13日晚上7時截止申請，預期明年2月抽籤、明年第二季揀樓。