運輸藍圖｜南港島線西段研10年棄重鐵　運輸局︰睇唔到可行方案

運輸及物流局昨日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，運輸及物流局副秘書長黃珮玟今早（13日）於港台節目《千禧時代》表示，南港島線西段遲遲未「轉陣」，因最初循重鐵方向研究，惟「奈何真係睇唔到可行方案」，稱會改為考慮其他系統，但前提為「行得到先」。至於北港島線擱置方面，她預期港島線已滿足港島沿岸需求，指直至2046年仍無迫切的需求。



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黃珮玟表示，去年為香港的運輸基建公眾諮詢時，收到的意見均支持興建「三鐵三路」項目，亦反映希望可再加強效益及連接性。因此部份規劃如中鐵線，會增加中途站，與荃灣線接駁，可更方便荃景圍及葵涌東北的居民。

興建南港島線西段前提︰行得到先

南港島線西段由2014年研究至今才棄用重鐵。黃珮玟表示，由於重鐵的爬升能力實在有限，該區地勢的高低差距大，部份車站需要深入地底，加上香港仔的空間不足，對運輸及成本效益不理想，因此當局研究替代運輸工具，期望可同時滿足需求、改善效益及具可行性，料明年決定合適方案。

被問到為何南港島線西段遲遲未「轉陣」。黃珮玟解釋，最初確實循重鐵方向研究，「奈何真係睇唔到可行方案」，因此未來會考慮各式各樣的系統，但前提必是「行得到先」。

直至2046年仍無迫切需求建北港島線

另外北港島線胎死腹中，黃珮玟表示自東鐵線通車過海、港鐵提升訊號系統增加載客量，加上未來發展北部都會區，將改變本港就業人口分布，預期港島線已滿足港島沿岸需求，直至2046年仍無迫切的需求。

黃珮玟表示，時間表方面不能說沒有挑戰，但稱有信心做得到，又指明白社會對東九龍智慧綠色系統有訴求，故周五將到交通事務委員會申請撥款。至於工程費估算方面，她強調會務實做好預算，「我諗唔會一開始預自己超支。」

東九龍智慧綠色運輸系統 明年下半年邀營運商提交意向書

《香港主要運輸基建發展藍圖》中有9個鐵路項目集中在2034至2038年落成，黃珮玟表示，對於在資金及人手上能否應付得來，不是沒有挑戰，但政府有信心做到。她稱明白社會期望東九龍智慧綠色集體運輸系統可以更早落成，因此政府宣布後隨即工作，本周五（15日）向立法會申請撥款，為東九龍項目做堪察及設計工程，並聘請顧問，準備明年下半年邀請有興趣營運商提交意向書，雙軌進行環評，政府與市民共同願望，也是愈早落成愈好。