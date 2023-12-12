港鐵逾九成外賣店不派即棄餐具　香港站設可重用餐盒自助借用機

港鐵今天（12日）宣布推出環保減塑運動，全線車站接近99%的外賣餐飲商戶承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠。此外，港鐵香港站將會增設可重用餐盒自助借用機及回收機，額外提供2,000個可重用餐盒，站內10間食肆接受顧客以借用餐盒外賣美食。



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港鐵表示，目前全線車站逾280間外賣餐飲商戶已簽署環保約章，承諾不主動派發即棄餐具及避免使用發泡膠。港鐵亦正邀請旗下商場的餐飲商戶簽署環保約章，加入減塑行列，實踐源頭減廢。

港鐵亦聯同世界自然基金會香港分會（WWF）及foodpanda推出可重用餐盒計劃，於香港站內設置供公眾使用的可重用餐盒自助借用機，額外提供2,000個可重用餐盒。市民可透過借用機，自助借用可重用餐盒，並歸還至計劃之下的回收設施。港鐵表示，已邀請香港站內10間食肆加入計劃，接受顧客以借用餐盒外賣美食，參與商戶包括唐記包點、鴻福堂、Starbucks Coffee、 金記冰室、博士燒味、foodbox、AFK、 morimori、華御結及原味家作。

自助借用機及回收機設於香港站L1層的11A店舖，市民亦可將可重用餐盒交還到港島區的其他9個回收點，包括環球大廈及海富中心的自助回收機。此外，港鐵西營盤站亦計劃在明年第一季增設一個回收點。

可重用餐盒計劃回收點

港鐵香港站



皇后大道中93號中環街市2樓



德輔道中4-4A 號渣打銀行大廈1樓



德輔道中19號環球大廈地下



金鐘道88號太古廣場3期B1樓



夏慤道19至21號海富中心1樓



皇后大道東200號利東街地庫B1樓



記利佐治街Fashion Walk恒隆商場1樓



康樂廣場8號交易廣塲第一座3樓



勿地臣街1號時代廣場B5樓

