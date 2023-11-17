港鐵鰂魚涌站積水　專家倡做大型檢測　用探測器檢測喉管損傷

港鐵將軍澳線鰂魚涌站附近路段受積水影響，來往北角站至調景嶺站列車服務前日（周三）一度暫停約一小時。港鐵路運輸專業人員協會主席張年生今早在電台節目表示，今次事故如同爆水喉，由於發生在地底位置，泥與水混合後難免阻塞水泵而無法排水，建議可利用喉管損傷探測器檢測喉管，並認為港鐵可以進行一次大型全面檢測，「我覺得做係好嘅，因為太耐，尤其是四十幾年系統嘅使用......」



兩名職員持水桶走落路軌。（梁偉權攝）

倡港鐵做大型檢測找出損傷喉管

港鐵昨日交代調查報告，稱確認積水因隧道內一條消防喉滲漏，部份泥垢隨水流向排水口，致未能及時排水。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生今早在港台節目《千禧年代》表示，是次事故類似爆水喉的現象，地底位置無法避免泥與水混合一起，令水泵系統阻塞而無法泵水，造成水浸，「呢個現象應該都幾難避免，暫時科技都仲未可以做得到，可以百分百保證唔會出現。」

他表示，可以利用喉管損傷探測器，即類似超聲波及運用光學原理做檢測，但未必能百分百去檢測每一條喉管，由於消防喉不大，亦增加檢測難度。他認為港鐵可以做一次大型全面檢測，「我覺得做係好嘅，因為太耐，尤其是四十幾年系統嘅使用......」

鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，。（網上圖片）

停車為合理安全做法

他表示事故中積水高於路軌面，港鐵安排停車是合理安全做法，而其後緊急應變，如用人手提水桶清走泥再重啟水泵抽水，認為速度尚算快。對於北角往鰂魚涌方向有積水，但北角往調景嶺列車服務亦暫停，他解釋當時有一條隧道停止運作，另一條隧道雖可以通行，但只能以單軌雙程行車，效率很低。

積水蓋過兩邊鋼軌。（張欣宇提供）