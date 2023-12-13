涉毒品案男子轉倉荔枝角收押一夜　出庭前床單上吊亡　裁死於自殺

因藏毒被判入戒毒所的31歲男子，因另涉販毒案須到法庭應訊，上庭前轉到荔枝角收押所過一夜，他在上庭當天早上在收押所用床單上吊，送危院搶救後，留院36日後亡。死因庭早前就其死展開研訊，死因裁判官林希維今（7日）引導3女2男陪審員，向他們提供「死於自殺」、「死因存疑」兩個選項。陪審員商議約1個半小時後，一致裁定死者死於自殺。



陪審團建議懲教署移除橫枝

死者黃梓睎（31歲）。陪審團裁定黃於2021年6月18日早上約6時06分，在荔枝角收押所F座某囚室，用類似床單得物體吊頸自殺，並於2021年7月24日在明愛醫院死亡，致死原因為：上吊引致缺氧性腦損傷。

陪審團建議懲教處檢討現有囚室或監倉的設計，考慮將橫枝、橫柵移除，以免在囚人士用以自殺。

死者黃梓晞在死因庭被裁定死於自殺。(資料圖片)

黃曾透露患抑鬱精神分裂及愛滋病

綜合庭上證供，黃於2020年12月19日起還柙在荔枝角懲教所。醫療報告指，黃報稱患抑鬱、焦慮、精神分裂和愛滋病，有吸食冰毒，前數天更有自殺念頭。黃被列入「醫療觀察名單」，懲教人員須每 15 分鐘巡查其囚室一次。

首次見心理學家時透露有自殺念頭

黃於案發前與臨床心理學家會面8 次，僅於2020年12月的首次會面時表示有自殺念頭。及至於2021年，黃因藏毒被判入喜靈洲戒毒所，同時因涉販毒等案侯審。

保護室內無可懸掛的位置

荔枝角收押所高級懲教主任趙建宇供稱，收押所設有保護室，室內「乜都冇」，更沒有可懸掛的位置。但有即時自殘風險、或有可能傷害他人的囚犯才會被安排入住，法例另規定囚犯不可在內居住超過 24 小時。

懲教主任指黃事發前無異樣

黃後來因另案須於2021年於 6 月 18 日到沙田法院應訊，故前一天被移至荔枝角收押所還押一晚。勵新懲教所總懲教主任鄧耀華於6月17日與黃會面，當時他並無異樣。

二級助理清晨仍見黃梳洗

荔枝角收押所二級懲教助理余俊傑，負責於18日凌晨巡查黃的囚室。余清晨往派發早餐，他約於6時5分看到黃正梳洗，並約25分鐘後再經過囚室時，便發現黃將床單綁在鐵閘鐵框最高的橫枝上，以半蹲姿勢、面向囚室上吊自殺。

黃被救下時身體暖但已無意識

余立即按對講機緊急掣通知上級，並伸手進鐵閘將黃托起升高。當時黃的身體仍暖，但沒有意識。當值副主管到場後割斷床單，懲家人員則在開閘後一直為黃急救，直到 6 時 46 分交給到場的救護員。

送院急救後恢心跳期後身體轉差

黃其後被送往明愛醫院，接受急救後恢復心跳，轉到呼吸科病房，維生指數穩定，及後身體轉差，於 2021 年 7 月 24 日上午證實死亡。主要死因為，心跳停頓引致的嚴重廣泛缺氧缺血性腦受損。

案件編號：CCDI-670/2021