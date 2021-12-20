韓朱古力商拘留期間亡　留遺書望骨灰撒妻兒墳前　裁死於自殺

在南韓經營朱古力公司的商人，2018年與妻兒到港旅遊期間，涉在酒店房內謀殺妻兒被捕，他在荔枝角收押所拘留3個月在其倉內死亡。死因庭早前就事件展開死因研訊，證人指商人被控後曾送往小欖精神病中心，醫生認為他並無自殺傾向，將他轉回荔枝角收押所，期間認識同樣涉殺妻女的教授許金山。許稱商人表現開朗，但很重視父親的探望，惟其父最爽約，他察覺商人變得情緒低落，頸現膿腫，數日後以床單造成的繩圍著頸部躺在床上死去，並留下8頁遺書，稱對犯下可怕的罪行，連對不起也難說出口，並盼望能把骨灰撒在妻兒墳前。陪審團今(20日)裁定商人死於自殺。



死者Kim Minho (43歲，下稱：Kim)，於2018年1月6日與妻兒一同來港，同月14日在麗思卡爾頓酒店內涉殺其妻及兒被捕，他被控兩項謀殺罪並被還柙，同年4月16日在荔枝角收押所內身亡。

據了解，Kim殺妻兒當日清晨曾致電在韓國的友人，對方接過電話後生疑，遂聯絡韓國駐港領事館求助，領事館職員見狀聯絡Kim一家所在的酒店，事件終由酒店職員揭發。而Kim的妻子及兒子口的致命傷均在頸部。

自言連對不起都難以說出口

庭上透露，Kim分別以英韓兩文在記事冊中的8頁遺書，他首先表達對在荔枝角收押所結識的朋友的感謝。Kim 亦對於其犯下如此可怕的罪行，向父母、岳父岳母等人表示抱歉，自言「連對不起都難以說出口」，又稱很想念妻兒，多次稱希望能將其骨灰撒在妻兒的墳墓旁。

感激金山大哥的照顧

Kim其後特別對許金山及其女友的照顧表示感激，稱呼其為「金山大哥」，指若非二人在監獄相遇，他可帶領許遊玩韓國，現在只願來生能實現此想法。Kim另指抱歉在許要兼顧自己案件的同時，仍須分神照顧他，加重了許的負擔。Kim最後寄語許指，希望他能儘早回到家人身邊，並會為許祈禱。

事發經過。(詳看下圖)

+ 13

死因裁判官周慧珠引導陪審員時，提供2個選項，分別為：「死於自殺」及「死因存疑」。周官指，考慮「死於自殺」裁決須衡量相對可能性，若接受解剖報告指Kim死於勒死等證供，且是有意圖殺死自己，可作出此裁決，相反，若不接受解剖結果，不接受死者的遺書由其所撰寫等證供，則可裁決「死因存疑」。

陪審員裁定Kim死於自殺外， 亦向警務處提出一項建議，指警方可在合理規範下盡可能向精神科醫生提供有助判定精神健康的資料，如疑犯曾向警方透露自殺的念頭；並另向懲教署提出3項建議：

1.建議小欖精科病治療中心的精神科醫生服務應基於不同個案增加會面次數，如語言不通、控罪嚴重或家人離逝等，提供至少每一個月一次會面；

2.賦予精神科醫生就不同個案情況，向警方主動申請索取更多資料的權限，例如對疑犯精神健康評估有幫助的紀錄；

3.署方亦可加強對前線懲教人員有關了解精神健康的培訓，以有助及早識別及轉介有需要的人士作出跟進。

遺書副本會轉交許金山及另一囚友

周官最後處理證物時，問及Kim遺書的處理，研訊主任表示會將遺書的複印本交予懲教署，再轉交給相關在囚人士，包括因殺妻女而被判終生監禁的前中大醫學院副教授許金山，及因販運毒品被判囚34年的呂永業。

中大醫學院的副教授許金山(圖)，被指在2015年5月，把一個注滿一氧化碳的瑜珈球放在其妻的車尾箱，其妻載著其二女時，妻女均中一氣化碳毒死亡。許在2018年夏天經審訊被裁定兩項謀殺罪成，被判終身監禁。（網上圖片）

被捕時血液酒精含量超逾3倍

高級督察謝綺琳（音）早前供稱，Kim案發時為朱古力廠老闆，與妻兒以旅客身份來港後入住麗思卡爾頓酒店。Kim於2018年1月14日因涉嫌在酒店房內殺死其妻及兒被捕，警方在房間內發現兩名死者的屍體，及一把染血的陶瓷刀。Kim在醫院接受治療後，證實血液酒精含量超出正常逾三倍，有急性精神錯亂，kim 在會面記錄亦承認曾用刀刺傷妻兒。

曾瀏覽嚴重失血致死資料

警方其後發現，Kim在案發前曾瀏覽嚴重失血過多致死、最熟睡的時間及用刀刺傷頸及胸口的網上資訊，更曾買了一把陶瓷刀。Kim 在警誡下曾透露因妻兒離世而「想死」，他之後分別在小欖精神病治療中心及荔枝角收押所還押，警方當時懷疑Kim犯案與其生意失敗有關。精神科醫生鄧婉儀則指，Kim還柙小欖時情緒穩定，沒思覺失調症狀。提及犯案經過，Kim則稱只記得當日在酒店飲了很多酒，再清醒時已在醫院。

有提念妻兒但表現正常

因殺妻子及女兒被裁定諾殺罪成的許金山稱，Kim被轉到荔枝角收押所拘留所時，他亦同樣在該處拘留等候審訊，因他能用英語與Kim溝通，故二人在該斷期間亦有接觸。他印象中Kim為人開朗，亦有提及會掛念妻兒。許又指Kim有談及家人，並指父親是傳統的韓國人，比較嚴格，又由於Kim涉殺妻兒的事在當地也有報道，有傳媒指Kim是怪獸、惡魔等，其父亦被侮辱。後來Kim從律師口中得悉父親會到港探望，這某程度亦表示其父的原諒，Kim對此十分期待。

父爽約後似受很大打擊

許又稱，Kim在其父要到來的一天有刻意打扮，更一早到等候室等待父親的到來。惟其父最終沒有出現。許認為這對Kim的打擊很大，不久後他察覺Kim的頸部有膿腫，又把他手上的朱古力及物品全分給其他人，許認為其父未如期探訪，或引起了Kim的自殺念頭。。

以床單撕造繩纏頸

時任高級懲教主任曾慶河指，他於4月16日早上7時許，聽到內部警鐘響起，到場見到Kim側身躺在床上，頸部由被撕開的床單組成的繩纏繞。高級懲教主任陳楚強另指，Kim的左手亦遭捆綁，並綁向床邊左上的牆角。其後醫療同事到場，發現其已沒有呼吸、脈搏，Kim 之後被送至明愛醫院後證實死亡，終年43歲。

案件編號：CCDI-269/2018(DK)