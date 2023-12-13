房協朗然｜今晚7時截止　暫收1.13萬份申請超額25.8倍　遜2017年

【房協／居屋／資助出售房屋／朗然／安達臣道／白表／綠表】房屋協會資助出售房屋「朗然」今日（13日）晚上7時截止申請。房協表示，截至今午5時，合共收到超過11,300份申請表。以未收集完整字計，「朗然」暫超額申請約25.8倍，即27人爭一個單位，遠遜於上一次、2017年房協兩個資助房屋屯門翠鳴臺及將軍澳翠嶺峰的151倍。



▼11月30日 「朗然」首日接受申請▼



房協表示，資助出售房屋項目「朗然」的示範單位自11月23日開放至今日下午5時，已累計超過6,600人次參觀。另外，「朗然」的申請期為11月30日至12月13日，截至今天下午5時，房協合共收到超過11,300申請表。

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翻查資料，房協對上一次推售資助出售房屋項目已是6年前的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，當時房協共接獲逾9.4萬份申請表，超額申請151倍，遠超朗然的情況。

招國偉早前表示，當時資助出售房屋供應較少，亦無綠置居和首置盤分流有意上車的市民，現時資助出售房屋供應增加，紓緩了市民的需求，加上近期樓市回落，有能力的市民亦可轉投私樓市場，故競爭無以往激烈，惟現時仍有超額認購情況，反映仍有一定需求。

▼即睇今期新居屋▼



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翻查資料，「居屋2023」以市價62折推售6個新發展項目，包括同區的觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共提供9,154個單位，房委會最終接獲約17.2萬份申請，即居屋申請超額認購17.78倍，亦即約每19個申請人，爭一個單位，當中包括13.1萬份白表和4.1萬份綠表申請，亦即兩者分別超額申請22.85倍和10.2倍，創下復建居屋以來新低。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



另外，市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，以市價78折推售，以單幢式設計，合共可提供260個單位。市建局最終接獲3,669份申請表，超額申請13.1倍，同樣亦較煥然懿居一期的45倍少。

由房協發展的「朗然」位置在安達臣道，地址為安禧街18號，涉及兩座住宅大樓，合共可提供422伙，當中80%為兩房單位。項目以市價62折推售，「入場」價為255萬元，申請者綠白表比例維持四六比。

「朗然」11月30日起接受申請，合資格申請者可親身到房協申請組、郵遞和網上交表，將於12月13日晚上7時截止申請，預期明年2月抽籤、明年第二季揀樓。