氫能巴士｜城巴安排參觀　田北辰試飲排放純水　竟讚「幾好味！」

城巴首輛國產威馳騰雙層氫能巴士計劃明年1月投入服務，城巴早前向傳媒展示首輛雙層氫能巴士，並介紹指氫巴行走時只會排出純水，更笑稱可「飲用」。立法會議員周二（12日）獲邀到城巴車廠參觀加氫站及氫巴，實政圓桌議員田北辰除試坐外，更身體力行飲用氫巴排放的純水，更稱：「啲水都幾好味架（㗎）！」，並稱會在立法會向政府爭取修例，容許氫巴可進入隧道。



立法會議員昨（13日）獲邀到城巴車廠參觀加氫站及氫巴，實政圓桌議員田北辰除試坐外，更身體力行飲用氫巴排放的純水，更稱：「啲水都幾好味架（㗎）！」（田北辰Facebook）

城巴早前介紹氫巴特點，當中最大賣點是，氫巴行走時不會排發廢氣，取而代之會排放純水，每行一公里會排放約一公升純水，當時職員介紹理論上該些排放出來的水，是可以飲用。不過，當日未有人試飲該些排放水，包括出席啟用禮的行政長官李家超。

事隔約兩星期，立法會議員昨日獲安排到城巴西九龍車廠參觀加氫站同氫能巴士，素來關注交交通議題的立法會議員田北辰，除試坐氫巴外，更身體力行飲用排放的純水，更指：「啲水都幾好味架（㗎）！」

城巴營運及工程總監馮家輝早前手持由氫巴排放的清水。（資料圖片/夏家朗攝）

田北辰事後在Facebook分享參觀感想，認為氫巴算「百利而無一弊」，因電巴電池重4噸，佔據不少空間，充電一個半小時只可行200多公里；氫巴電池細小，充電10至15分鐘可行足400公里，成效上更勝一籌。

不過，他同意氫巴成本較電巴貴1倍多至800萬元，又引城巴指目前最大困難是氫供應，呼籲政府優化氫能供應鏈，又稱會在立法會向政府爭取修例，容許氫巴進入隧道。

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