消委會臘腸｜6款驗出禁用染色料　「旺角金旺」樣本代謝物可致癌

天氣轉冷，臘味煲仔飯成為不少人用膳的選擇。消委會最新測試市面有售的30款臘腸，發現六款臘腸檢出禁用染色料，當中旺角金旺中西藥批發行的本港加瘦三花臘腸更檢出紅2G，會產生代謝物笨胺（aniline），因此不排除人類患癌的風險。



另外，消委會亦發現，有8款有「瘦」字出現在產品描述的樣本中，全部均屬高脂。雖然總脂肪含量比其餘 22 款樣本的稍低，但仍屬高脂水平，當中 1 款有「加瘦」字眼的樣本，總脂肪含量更達 35.9 克。



消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進，食安中心回覆時指食品法典委員會未有就臘腸制訂鉛和砷含量的標準，而所有臘腸樣本在正常食用情況下不會影響健康。



周六氣溫急跌，不少人會買臘腸回家，煮臘味煲仔飯。（資料圖片）

消委會早前於不同零售點包括超級市場、臘味專門店、百貨公司、藥材店及乾貨店等，購買30款臘腸樣本，當中16款預先包裝樣本及14款為非預先包裝樣本。此外，分別有1款預先包裝樣本及7款為非預先包裝樣本有「瘦」字出現在產品描述。

當中有 16 款為預先包裝樣本，平均每100克售價由$11.0 至$39.7，相差約 2.6 倍。至於 14 款非預先包裝樣本，售 價均以每斤或每磅標示，經換算後平均每 100 克售價介乎$12.9 至$37.0，相差 約 1.9倍。

消委會測試臘腸樣本的營養成分、添加劑（染色料、防腐劑）和污染物（塑化劑、重金屬、多環芳香烴 PAHs）的含量，以及營養標籤的準確度。 就添加劑方面，消委會發現六款臘腸檢出禁用染色料，當中旺角金旺中西藥批發行的本港加瘦三花臘腸更檢出紅2G，此染色料呈淺紅色，可令食物添上桃紅 至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除其會患癌風險。

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至於其餘五款則含若丹明B，包括金源南北雜貨臘腸、生興臘味雜貨金牌腸王、錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇、鉅利醬園加瘦腊腸及三興隆臘味加瘦切臘腸，此會呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。此進食後令人出現噁心、嘔吐及尿液變紅等問題，不過料用作食物染色的分量，不會對健康構成即時影響。

至於污染物方面，消委會發現，「裕華」金牌臘腸及尚品秘製臘腸皇檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含 0.42 毫克及 0.66 毫克，高於食安中心行動水平（每公斤 0.3毫克），惟如正常食用的健康風險應該不高。

消委會亦發現，10款預先包装様本檢出鉛，含量由每公斤0.008毫克至0.039毫克；13款非預先包裝樣本檢出鉛，含量由每公0.008毫克至0.157毫克。檢出鉛含量最高的樣本是「三興隆臘味」加瘦切肉腸，如成人長期攝入鉛，可在體內積聚，或會導致貧血、血壓上升和腎臟受損。兒童長期攝入鉛，可引致神經系統和智力受損。此外，有1款預先包裝樣本「金御膳」特級臘腸西班牙豬肉檢出砷，含量每公斤0.045毫克。長期從飲用水和食物中攝入砷或會導致癌症和皮膚損傷，而砷亦被認為與心血管疾病和糖尿病有關。

消委會早前於不同零售點包括超級市場、臘味專門店、百貨公司、藥材店及乾貨店等，購買30款臘腸樣本，當中16款預先包裝樣本及14款為非預先包裝樣本。（資料圖片）

另外，消委會亦發現，有8款有「瘦」字出現在產品描述的樣本中，包括有1款預先包裝樣本和7款非預先包裝樣本，全部均屬高脂，總脂肪含量由每100克21.7克至35.9克。雖然總脂肪含量比其餘 22 款樣本的稍低，但仍屬高脂水平，當中 1 款有「加瘦」字眼的樣本，「安記」加瘦臘腸散裝（#26）的總脂肪含量為每100克35.9克，比沒有聲稱瘦的臘腸樣本的總脂肪平均含量更高。

消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進，食安中心回覆時指食品法典委員會未有就臘腸制訂鉛和砷含量的標準，而所有臘腸樣本在正常食用情況下不會影響健康。消委會又提醒消費者，食用時應注意保持營養均衡，由於臘腸的脂肪、鈉和糖含量普遍屬於高， 不適宜進食太多，而 臘腸含有硝酸鹽／亞硝酸鹽，由於幼兒較易受亞硝酸鹽響，所以不宜多吃。旺角金旺中西藥批發行回覆查詢時表示，以後不會買進這種貨品。