消委會芝麻醬｜揀選4招　無添加糖3個月內食完　敏感者食用可致死

消委會芝麻｜市面上芝麻製品種類繁多，消委會測試更揭部份樣本含有塑化劑、部份含基因致癌物、部份可能飽和及反式脂肪酸較多等，市民應如何選擇健康的芝麻製品？



消委會教路，選購芝麻醬時，應查看包裝上的產品描述及留意成分，如選擇沒有添加糖的芝麻醬，以及選擇只有芝麻成分，或芝麻成分排在配料表的較前位置（顯示芝麻成份相對較多）的食品；也要選擇營養標籤不飽和脂肪酸含量較多、飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量較少的芝麻產品。



芝麻含豐富蛋白質 可紓緩便秘、護髮

消委會指，芝麻屬於堅果種子類，脂肪酸含量豐富，特別是不飽和脂肪酸，能減少血液中的壞膽固醇，降低總膽固醇水平，當中含有人體無法自行製造的必需脂肪酸，能保護細胞，調節代謝功能。

芝麻亦含豐富的蛋白質、礦物質、維他命及膳食纖維，可紓緩便秘，有助護髮，預防缺鐵性貧血及骨質疏鬆，可作為乳糖不耐症人士攝取鈣質的選擇，也有抗發炎、抗氧化、清除自由基、調節免疫反應的功用。

不過，食物再好也要注意食用量及食品安全，消委會測試多款芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量高於食安中心行動水平，長期過量食用可能會影響實驗動物生殖系統的發育，以及肝臟和腎臟等器官的健康。

▼消委會測試20款芝麻油（排名按高至低）▼



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消委會揀芝麻醬4招

1、查看包裝上的產品描述及留意成分，選擇沒有添加糖的芝麻醬，以及選擇只有芝麻成分，或芝麻成分排在配料表的較前位置（表示芝麻成分佔的比例相對較多）的芝麻食品；

2、 選擇營養標籤顯示不飽和脂肪酸含量（如有）較多，同時飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量較少的芝麻產品，亦應選擇蛋白質含量較多，糖和鈉較少的芝麻醬產品；

3、購買後應將產品儲存在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。開封後應儲存在雪櫃內，並於2至3個月內用完。如果芝麻食品發出油膉味，或芝麻粉受潮發霉，表示產品已經變壞，應立即丟掉，如果芝麻醬出現油醬分層的情況，可能因長時間靜止存放所致，進食前應用乾淨的勺子將分層油醬拌勻；

4、部分人可能對芝麻敏感，食用後會出現紅疹、痕癢、面部腫脹等症狀，嚴重的會引致氣道腫脹、呼吸困難、頭暈昏厥，低血壓的過敏反應，極嚴重的情況下可引致死亡，對芝麻敏感者應特別留意。

▼消委會測試10款芝麻粉（排名按高至低）▼



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消委會又提醒市民，芝麻食品雖然富含有益的不飽和脂肪酸，但仍屬於脂肪，而每克脂肪可提供9千卡的能量，長期過量食用脂肪會導致體重增加，故應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。

至於市面上芝麻分為白芝麻及黑芝麻，消委會稱白芝麻的味道較淡及偏甜，顏色亦較容易與其他食材配搭，所以較常用於烹調煮食；而黑芝麻的味道則較濃，顏色較深，其鐵、鈣、鋅和膳食纖維等營養素含量都比白芝麻高，因此較常用於食療及保健養生。