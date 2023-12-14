消委會臘腸｜4款高分名單　仁御堂性價比最高　大棧較低糖低鈉

消委會臘腸｜消委會最新測試市面有售的30款臘腸，就營養成分、添加劑和污染物的含量，以及營養標籤的準確度作評分，當中有4款被評為4.5分，分別為官燕棧古法經典臘腸皇、樓上廣東風味臘腸、大棧加拿全天然臘腸及仁御堂皇牌精選臘皇，其中以仁御堂性價比最高。



消委會提醒消費者，食用時應注意保持營養均衡，由於臘腸的脂肪、鈉和糖含量普遍屬於高，不適宜進食太多，而臘腸含有硝酸鹽／亞硝酸鹽，由於幼兒較易受亞硝酸鹽影響，所以不宜多吃。



踏入冬季，不少人都會吃臘腸。（資料圖片）

消委會早前於不同零售點包括超級市場、臘味專門店、百貨公司、藥材店及乾貨店等，購買30款臘腸樣本，當中16款預先包裝樣本及14款為非預先包裝樣本。當中有 16 款為預先包裝樣本，平均每100克售價由$11.0 至$39.7，相差約 2.6 倍。至於 14 款非預先包裝樣本，售 價均以每斤或每磅標示，經換算後平均每 100 克售價介乎$12.9 至$37.0，相差約 1.9倍。

消委會臘腸16款預先包裝評分

消委會測試臘腸樣本的營養成分、添加劑（染色料、防腐劑）和污染物（塑化劑、重金屬、多環芳香烴 PAHs）的含量，以及營養標籤的準確度作評分，當中有四款被評為4.5分，分別為官燕棧古法經典臘腸皇、樓上廣東風味臘腸、大棧加拿全天然臘腸及仁御堂皇牌精選臘皇，其中以仁御堂性價比最高，每包35元，平均每100克14元。

不過，如果想選擇低糖的臘腸，則為大棧加拿全天然臘腸，而其在獲為4.5分的臘腸中，臘腸鈉含量及糖含量均是最低，分別為每100克臘腸1,210毫克鈉及每100克臘腸有11克糖。

▼消委會測試預先包裝臘腸樣本 由高至低總評▼



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消委會臘腸評兩款最低分

另外，有兩款樣本被評為一星，均為非預先包裝臘腸樣本，分別為三興隆臘味加瘦切肉腸及旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸。前者每斤150元，而後者則每斤78元。三興隆臘味檢出鉛含量最高為0.157，如成人長期攝入鉛，可在體內積聚，或會導致貧血、血壓上升和腎臟受損。兒童長期攝入鉛，可引致神經系統和智力受損；至於旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸則因檢出染色料紅2G。

消委會臘腸檢測樣本 八成屬高糖

消委會提醒，臘腸全部樣本均屬於高鈉食物，而逾八成即25款均屬於「高糖」，當中價真棧真萫頂級鮮肉腸糖含量最高的1款為每100克25.9克糖。

消委會提醒消費者，食用時應注意保持營養均衡，由於臘腸的脂肪、鈉和糖含量普遍屬於高， 不適宜進食太多，而臘腸含有硝酸鹽／亞硝酸鹽，由於幼兒較易受亞硝酸鹽影響，所以不宜多吃。