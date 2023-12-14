消委會麻油｜冠益華記驗出塑化劑超標79倍　淘大基因致癌物超上限

消委會測試35款常見芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食安中心行動水平，分別驗出塑化劑DBP及DEHP超標，其中冠益華記芝麻油DBP（鄰苯二甲酸二正丁酯）及DEHP（鄰苯二甲酸二2-乙基己酯）兩者含量均超標79倍及46倍。有研究指，若長期過量進食塑化劑，或影響實驗動物生殖系統發展，損害肝臟、腎臟健康。



另外有13款芝麻油驗出基因致癌物環氧丙醇，其中淘大極品醇香黑芝麻油樣本檢出含量，超歐盟標準逾一倍。



消委會為多款芝麻產品排名，來源地為香港的三款芝麻油排「包尾」，僅獲兩星及兩星半評級，包括冠益華記、同珍及淘大；但香港的芝麻粉及芝麻醬測試表現佳，尚霖小屋黑芝麻粉及芝麻屋黑芝麻醬評分均獲五星滿分。



消委會新一期《選擇》月刊測試35款常見芝麻產品，包括芝麻油、芝麻粉及芝麻醬，發現有3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，包括冠益華記芝麻油（混合）、同珍小磨蔴油及淘大極品醇香黑芝麻油，以及点点綠100%純黑芝麻粉，均高於食物安全中心的行動水平。

其中冠益華記芝麻油（混合）DBP及DEHP均超標，檢出每公斤24毫克DBP，超出標準0.3毫克79倍，其樣本亦檢出每公斤71毫克DEHP，超出標準1.5毫克逾46倍，倘成年人每日進食這款芝麻油樣本超過15.7克、即約1湯匙，則會超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量。

▼消委會測試20款芝麻油（排名按高至低）▼



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消委會稱，有研究指出若長期過量進食塑化劑可能會影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等器官的健康。另有6款檢出DBP、20款檢出DEHP、6款檢出DINP，但全部無超出食安中心行動水平。

消委會驗13樣本 含基因致癌物

測試中發現13款芝麻油驗出有基因致癌物環氧丙醇，檢出量介乎每公升120微克至2,100微克，其中淘大極口醇香黑芝麻油樣本檢出每公斤2,100微克，超出歐盟標準每公斤1,000微克逾一倍。

另有13款芝麻油樣本也驗出有害污染物氯丙二醇（3-MCPD），介乎每公升120微克至2,300微克，淘大極口醇香黑芝麻油樣本同樣是錄得最高含量樣本，達到2,300微克，但其最高含量上限為每公斤2,500微克，故無超出歐盟水平。

消委會測試35款常見芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食安中心行動水平。

另有初榨芝麻油（即過程中不會使用高溫精煉及其他化學物，應不含上述物質）樣本同時檢出3-MCPD及環氧丙醇，其中「CARWARI」有機 特級初榨芝麻油檢出每公斤120微克3-MCPD及250微克環氧丙醇；「東和」冷壓初榨黑芝麻油檢出每公斤940微克3-MCPD。雖然兩款樣本在正常食用分量下不構成健康，但產品可能經高溫加工處理，或受非次壓油或精煉油所污染，可能涉違反《商品說明條例》等，消委會已將樣本轉交海關。

▼消委會測試10款芝麻粉（排名按高至低）▼



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同珍小磨蔴油 反式脂肪酸標示與實際相差169%

測試亦發現，有同珍小磨蔴油樣本檢出的反式脂肪酸及飽和脂肪酸，與營養標籤的標示值分別相差169%和112%；另外志成香麻油樣本檢出的反式脂肪酸較標示值高89.7%；健康時代黑芝麻粉（無加糖）樣本檢出的飽和脂肪酸較標示值高25.9%。

此外，根據《技術指引》，有7款樣本檢出的反式脂肪酸，並未達到其標示為「0」的定義（每 100 克或每100 毫升少於或等於 0.3 克），包括CJ bibigo芝麻油、不倒翁芝麻油、白雪香濃麻油、義香純正蔴油、東和次壓初榨黑芝麻油、胡振興上頂烏蔴油及淘大極品醇香黑芝麻油。

眾多芝麻油樣本排名，聲稱來源地為香港的3個樣本全部「包尾」，只獲兩星半及兩星，分別是冠益華記芝麻油（混合）、同珍小磨蔴油及淘大極口醇香黑芝麻油。

▼消委會測試5款芝麻醬（排名按高至低）▼



消委會芝麻製品5星滿分清單

表現較好的樣本中，有7個獲得五星滿分，包括意大利CRUDIGNO Organic Cold Pressed Sesame Seed Oil、台灣芝初冷壓芝麻油、法國Bio Planete 有機初榨冷壓芝麻油、日本Topvalu Bestprice日本純正芝麻油、日本九鬼純正黑芝麻油、日本山田製油一番榨黑芝麻油，以及墨西哥CARWARI有機特級初榨芝麻油。

至於在芝麻粉樣本中，大部份表現良好，10款中7款獲五星評分，包括來源地為香港的尚霖小屋黑芝麻粉；5款芝麻醬亦表現良好，當中3款獲五星，包括香港的芝麻屋黑芝麻醬，全部評分在四星以上。

冠益華記：正與供應商跟進

就消委會測試結果，冠益華記代理商表示正與供應商跟進；同珍代理商稱感謝消委會測試讓公司知道產品不足並會改善；淘大代理商稱正就該樣本的測試結果與供應商溝通。