居屋朗然｜暫收逾1.1萬申請　白表佔99%超額45倍　綠表料全可揀樓

【居屋／房協／資助出售房屋／朗然／安達臣道／白表／綠表】房屋協會資助出售房屋「朗然」於昨日（13日）晚上7時截止申請。房協今日（14日）表示，暫時共接獲11,566份申請，超額申請26.4倍，當中白表佔11,430份，而綠表暫時則只有136份，以單位編配綠白表維持四六比，並扣除預留予重建戶的單位後，推算綠表暫時並無競爭，即全部申請者均有機會揀樓，白表則超額申請45倍，即46人爭一個單位。

房協表示，預料在計算部份以郵寄及屋邨辦事處遞交的申請後，申請人數或會更多，換言之，競爭可能較現有推算激烈。



▼11月30日 「朗然」首日接受申請▼



房協表示，為期兩周的申請期昨晚7時截止，共接獲11,566份申請，超額申請26.4倍，但有關數字尚未計算部份以郵寄或經由屋邨辦事處遞交的申請表。

在綠白表數目方面，在房協已點算的申請表中，白表申請佔11,430份，當中10,627份為網上申請；綠表則佔136份，但房協強調，綠表申請主要經親身遞交及須經由房協或房委會轄下屋邨辦事處核實，預計將會陸續收到更多綠表申請。

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至於一人和家庭申請者比例方面，一人申請暫有7,317份，佔申請總數63.2%，其中7,257份為白表一人申請、60份為綠表一人申請，而來自受房協屋邨重建影響的居民申請則有7份。

根據房協的申請資料，朗然的綠白表比例維持四六比，雖然有最多85伙會預留予受重建影響人士，但至今僅收獲7份申請，換言之，在扣除7個單位後，綠表暫時可分配166個單位，而白表則可獲分配249個單位。

以房協現時的數據推算，綠表可編配的單位「供過於求」，預料全數申請人均可揀樓，而白表則超額申請44.9倍。

居屋朗然料明年首季抽籤

房協表示，將會盡快核實申請者的資料，預計於明年首季抽籤及公布結果，並最快於同年第二季根據抽籤結果發信通知符合資格的申請人選購單位。

另外，「朗然」示範單位在11月23日至13日開放期間，累計錄得超過6,600人次參觀者。

▼即睇今期新居屋▼



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翻查資料，房協對上一次推售資助出售房屋項目已是6年前的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，當時房協共接獲逾9.4萬份申請表，超額申請151倍，遠超朗然的情況。

另外，房委會今期居屋「居屋2023」，以市價62折推售6個新發展項目，包括同區的觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共提供9,154個單位，房委會最終接獲約17.2萬份申請，即居屋申請超額認購17.78倍，亦即約每19個申請人，爭一個單位，當中包括13.1萬份白表和4.1萬份綠表申請，亦即兩者分別超額申請22.85倍和10.2倍，創下復建居屋以來新低。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



市建局今年亦推出首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，以市價78折推售，以單幢式設計，合共可提供260個單位。市建局最終接獲3,669份申請表，超額申請13.1倍，同樣亦較煥然懿居一期的45倍少。

由房協發展的「朗然」位置在安達臣道，地址為安禧街18號，涉及兩座住宅大樓，合共可提供422伙，當中80%為兩房單位。項目以市價62折推售，「入場」價為255萬元，申請者綠白表比例維持四六比。

「朗然」11月30日起接受申請，合資格申請者可親身到房協申請組、郵遞和網上交表，將於12月13日晚上7時截止申請，預期明年2月抽籤、明年第二季揀樓。