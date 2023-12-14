海關巡查揭3款聲稱鵝肝實為鴨肝　多名商戶被捕

海關早前在全港進行巡查，在各區購買7款鴨肝和鵝肝食品樣本，並送往政府化驗所進行化驗。結果發現，其中一款鴨肝重量標示較實際重量少三成；而有3款聲稱為鵝肝的樣本，經化驗顯示為鴨肝。



香港海關早前在全港進行巡查行動，在各區購買七款鴨肝和鵝肝食品樣本，發現部份樣本懷疑附有虛假聲稱。圖示一款聲稱為鵝肝但政府化驗所化驗結果顯示為鴨肝的產品。（政府新聞處圖片）

海關人員遂於近日採取執法行動，在4間食品零售商及其門巿檢獲合共474包相關貨品，估計市值約63,000元。行動中，海關拘捕3男和3女商戶負責人，介乎31至60歲，現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵，舉報懷疑違反《商品說明條例》的活動。