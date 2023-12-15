美斯波飛｜正賽門票一小時內售罄　網上「貴飛」每張炒高逾$2000

由「萬人迷」碧咸做班主、阿根廷球王美斯助陣的美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）明年2月4日來港作賽，門票今早（15日）11時在Klook獨家發售，吸引大量撲飛人登入，即使11時能準時登入程式，但排隊1小後時已顯示門票售罄。



官方無飛賣，另一邊廂的二手交易平台Carousell已有海量門票放售貼文，部份價格標示為原價，但也有標示「$1」要求買家自行出價，更有寫明放售4張4,880元門票，每張7,500元，即賣貴逾2,000元。



國際邁亞密賽事門票今早11時起開售，Klook即萬人「搶飛」，《香港01》記者準時登入Klook手機應用程式買飛，排隊號碼已達1萬7千多位，5分鐘後再用其他手機登入，排隊號碼更達4萬多名。記者在應用程式排隊約1個小時、「看到曙光」之時，應用程式已彈出門票已售罄的消息。

官方平台已買完，另一平台卻有海量門票。記者11時半瀏覽二手交易平台Carousell，發現該處已悄悄揭起炒賣潮，出現海量賽事門票放售，部份價格標示為原價。

有標示價格為原價的貼文，在商品描述中寫明要買家私信「自行出價」；更有標示為「$1」的貼文，寫明會放售4張4,880元門票，每張7,500元，賣貴逾2,000元，炒貴逾50%。

另外，在Facebook交易平台群組也有人「放飛」，部份標示為「$1」，大部份均要求買家自行出價。

今次國際邁阿密賽事門票價格880元至4880元不等，公開訓練入場券也售580元至780元；Klook香港區總經理岑皓祺早前接受《香港01》訪問時表示，今次賽事大部份門票均作公開發售，將不設實體門票，且只可在Klook手機App上購票，成功購票後，電子門票會儲存在App賬號內，球迷入場時需出示App內的電子門票。