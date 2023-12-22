地平線與科技園簽署合作備忘錄　設創新研發中心及招聘逾百人團隊

智能汽車產業技術龍頭地平線日前跟香港科技園公司簽署合作備忘錄，宣佈計劃於2024年在香港科學園設立創新研發中心，而且於2028年年底前投資約30億港元，並招聘逾百人團隊，研發智能駕駛解決方案。地平線始創人兼首席執行官余凱博士笑言現時行業競爭如「華山論劍」，今次公司落戶香港便是以世界第一為目標。

攝影：黃寶瑩



智能汽車產業技術龍頭地平線落戶香港

香港科技園公司（下稱科技園公司）積極推動香港科研發展，除了以不同方式鼓勵和支援科研公司，積極建構創科生態圈外，亦引入不少在國際間首屈一指的科研公司落戶香港。日前，高效能智能駕駛計算方案提供商地平線亦與科技園公司簽署合作備忘錄，並宣佈計劃於2024年在香港科學園設立創新研發中心，而且於2028年年底前會投資約30億港元，並招聘逾百人團隊，研發智能駕駛解決方案。

在創新科技及工業局局長孫東教授、引進重點企業辦公室主任容偉雄先生、創新科技及工業局副局長張曼莉女士、香港科技園公司主席查毅超博士及地平線始創人兼首席執行官余凱博士的見證下，香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士工程師與地平線聯合始創人兼首席運營官陶斐雯女士簽署合作備忘錄。

科技園公司與地平線簽署合作備忘錄，宣布在香港科學園內設立創新研發中心，攜手推動香港的微電子及智能駕駛生態圈發展。

智能汽車產業技術龍頭地平線落戶香港

香港科技園公司（下稱科技園公司）積極推動香港科研發展，除了以不同方式鼓勵和支援科研公司，積極建構創科生態圈外，亦引入不少在國際間首屈一指的科研公司落戶香港。日前，高效能智能駕駛計算方案提供商地平線亦與科技園公司簽署合作備忘錄，並宣佈計劃於2024年在香港科學園設立創新研發中心，而且於2028年年底前會投資約30億港元，並招聘逾百人團隊，研發智能駕駛解決方案。

在創新科技及工業局局長孫東教授、引進重點企業辦公室主任容偉雄先生、創新科技及工業局副局長張曼莉女士、香港科技園公司主席查毅超博士及地平線始創人兼首席執行官余凱博士的見證下，香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士工程師與地平線聯合始創人兼首席運營官陶斐雯女士簽署合作備忘錄。

地平線始創人兼首席執行官余凱博士表示，地平線期待以創新研發中心為依託，加速智能駕駛計算解決方案的研發和落地，賦能在港及大灣區智能駕駛產業，推動香港智能汽車生態的繁榮發展。

孫東局長、查毅超博士樂見地平線落戶香港

對於地平線能夠落戶香港，孫東局長喜言：「地平線計劃在香港科學園內設立國際創新研發中心及開展國際業務，銳意利用香港作為平台達到其全球化佈局，幫助其產品進一步與國際接軌，拓展海外市場，這可見香港背靠祖國、聯通世界的優勢！」

創新科技及工業局局長孫東教授表示，近月陸續有多間從事新能源和智能汽車相關領域的企業來港發展，將為香港相關的生態系統注入強大的動力，激發其蓬勃的發展。

而查毅超博士亦展望道：「地平線決定落戶香港，是本地微電子業發展的重要里程碑，對香港長遠經濟多元化發展，發揮積極的作用。科技園公司將與地平線攜手，推動本港微電子及智能駕駛生態圈的發展，共同培育微電子專才。」