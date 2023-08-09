新意網籲科技園委任獨立第三方　全面審核創新園營運者營運模式

新意網（1686）指出上訴庭於去年5月就有關將軍澳工業邨（現稱創新園）內數據中心營運問題的司法覆核案，判公上訴得直，指科技園錯誤理解其創新園租賃限制政策的佔用限制，並下令科技園重新考慮新意網投訴。



新意網又指出終於在上月就上訴庭裁決，開誠佈公地作出回應。同時表示對科技園指出會加強巡創新園租戶，確保他們符合租約條款，公司十分贊同。

公司又指出作為推動香港創科發展的大旗手，並獲得大量公帑，科技園行事必須公平公正，及展示超卓執行能力。為釋除公眾疑慮，確保公共資源用得其所，公司促請科技園作出更進一步跟進，包括委任獨立有公信力的第三方機構，就創新園內營運者的營運模式及狀況進行全面審核，以杜絕違規經營或違反租約條款情況。若然科技園認為合適，亦可通過政府委任相官方機構如申訴專員或審計署進行調查。公司又指出如科技園沿用過往巡查方法，「自己人查自己人」，不會解決問題。

新意網又指出要求所有科技園租戶的董事簽署具法律效力的聲明文件，承諾不會進行違規行為包括分租活動，一旦租戶被發現違反租約，科技園應立即終止其租約，相關董事更應被追究法律責任。有關安排對各租戶來說著實為最基本和合理的要求，因為客戶正享用政府大量公帑資助。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設成國際創新科技中心。新意網以上的建議並非出於自身企業利益的考慮，事件亦非純粹商業糾紛。新意網深信，這事件關乎香港能否有效實踐國家對香港發展創新科技的託付和願望，而公平的競爭環境對香港的創科發展極為重要，公營機構必須設置有效的機制確保公共資源不被濫用，科技園更不能浪費或濫用政府資源。新意網期望科技園能與業界積極同心，一起為建設香港創科事業而努力。