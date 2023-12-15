美斯波飛開售｜重複十多次無法選票價　須重新排隊終落空：好失望

阿根廷球王美斯助陣的美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）明年2月4日來港作賽，門票今早（15日）11時在Klook獨家發售。有欲購票港人向《香港01》表示，今早爭分奪秒登入Klook平台排隊排在第6,000多位，當等到進入購票界面選擇票價時，卻不斷稱門票「已保留」、「網站流量過大」等，重複十多次後被指購票時限已過要重新排隊，形容：「好似薛西弗斯推石頭咁！睇到都眼火爆！」



市民劉先生表示今早10時55分已在手機登入Klook應用程式，準備購買國際邁亞密門票，並在11時正按下頁面上的「立即購買」，當時排隊號碼約為6,000左右，等候約10分鐘便轉至購買頁面。

他表示，起初購票非常暢順，進入到頁面選擇日期、時間和票價後，惟進入下一步時，卻不斷顯示「有其他用戶已保留座位」或「網站流量過大，請稍後再試」。

市民劉先生進入購票界面後未能進入下一步，多次嘗試後最終被指超時，要重新排隊。（讀者劉先生提供）

劉先生稱不斷重複再試，來來回回十多次，最後竟被告之購票時限已超過10分鐘，需要重新排隊，怒斥：「好似薛西弗斯推石頭咁！睇到都眼火爆！」

他透露，唯一一次看到曙光，是進入到一個真人驗證的關卡，要以拼圖形式驗證你係一個真人購買的用户，惟最終仍未能成功購票，「好似畀咗個假希望你咁……話唔失望就假嘅，我覺得負責售票的公司，似乎低估了流量，佢server根本應付唔到。」