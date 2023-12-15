深水埗棚仔改建插針居屋　房委會申升高5米建250伙　最快2028落成

撰文：林穎嫺
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深水埗欽州街「棚仔」年初被收回，有44年歷史的布販市場寫入歷史。房委會近日向城規會申請放寬該處高度限制，以興建一幢公營房屋，預料最快可於2028年提供250個住宅單位。

翻查資料，房屋局早前公布的公營房屋預測建屋量顯示，欽州街項目已被納入2028/29年度的資助出售房屋，即有機會成為未來幾年推售的居屋項目，是近年較罕有在啟德以外的九龍區居屋。

深水埗前「棚仔」地皮，將以總地積比9倍，興建一幢樓高31層的住宅大樓。（文件構想圖截圖）

申請文件顯示，擬議發展地盤位於深水埗荔枝角道373號，前身為俗稱「棚仔」的欽州街臨時小販市場，佔地1,750平方米。

文件指，地盤細小狹長，受制於多種發展限制，難以充份運用地盤允許的最大非住用地積比率，無法提供足夠單位，故申請將地盤的建築物高度限制，由主水平基準上100米增至105米，增幅為5%。

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根據房委會提交的設計，擬議地盤將以總地積比9倍，興建一幢樓高31層的住宅大樓，預計可供250個住宅單位，當中最底6層為平台，將設有蓋花園、社福設施、停車場等。

文件提到，地盤現時正由食環署進行清拆工程，預計今年底會竣工，地盤隨後會移交地政總署，再由房委會展開建築工程，預料房委會明年將動工，有望在2028/29年度落成。

被稱為「布市場」或「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販市場，於1月底清場。（余俊亮攝）
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