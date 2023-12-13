簡約公屋｜改建空置校舍搶公屋地?　梁文廣：再改建快無礙規劃

房屋局擬不再推展由新世界借出的上水蓮塘尾項目；但會以馬鞍山恆光街一幅官地，以及改建塘聖若瑟英文中學等五間校舍為簡約公屋「填數」，以將第二批簡約公屋維持在1.3萬個單位。



立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今早（13日）於港台節目《千禧時代》表示支持當局的方案，指上水蓮塘尾位置偏遠，及無基礎設施，不利居民出入及控制成本。他指，改建空置校舍毋須由零開始，估計每間成本只需50萬元，「一定比上水蓮塘尾重新所有做返晒係好嘅。」



▼原上水蓮塘尾簡約公屋選址▼



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當局有經驗改建校舍 可控制時間及成本

梁文廣表示，過去社會及立法會均對發展新界土地興建公屋抱有疑問，例如選址地理位置偏遠，不便居民出入及加重建築成本。他指，曾親自到上水蓮塘尾觀察，發現當地並無基建，需重新接駁水電，只得巴士抵達，因此認同當局不符合效益的說法。

梁文廣又指，空置校舍的位置較蓮塘尾優越，校舍的基礎設施齊出，加上過往亦有經驗改建校舍成過渡性房屋，可控制時間及成本，「有價可尋」，估計成本每間只需50萬元。他讚空置校舍毋須由零開始，「一定比上水蓮塘尾重新所有做返晒係好嘅。」

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣。（資料圖片／梁鵬威攝）

或引居民不快 梁文廣︰冇辦法啦，𠵱家房屋問題最嚴重

至於缺點方面，梁文廣則指，部份空置校舍已有原來計劃的用途，如建成社區中心，若改作房屋用途，或未能滿足民生需要，將引起居民的不快。但他指，「但冇辦法啦，𠵱家房屋問題最嚴重，唯有先讓路房屋問題先。」

被問到傳統公屋會否與簡約公屋互相搶地。梁文廣指，空置校舍短時間可完成改建，認為不影響未來的長遠規劃，反而應先改建簡約公屋。他亦讚政府部門的協調有改善，並支持各部門協調，找出合適的資源重新配置。

▼屯門54區簡約公屋選址▼



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▼其中四間校舍轉簡約公屋選址▼

