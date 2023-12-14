中大炒吳樹培｜無邀吳樹培答辯　劉國勳：設小組審視行為不屬調查

中大校董會昨日（13日）通過即時解僱副校長吳樹培，稱其行為舉措難配合良好管治，對他失去信心。對於吳樹培反駁未獲調查小組邀請答辯或提供資料，其中一名中大議員校董劉國勳回覆《香港01》查詢說，校董會不是就吳樹培問題調查，亦不是成立「調查委員會」，只是設小組審視行為並作出建議，若員工不能勝任工作，僱主補錢解僱是正常行為。



另一名議員校董張宇人對吳樹培的聲明不作回應。全國政協副主席梁振英表示，未聽聞解僱要走調查委員會程序，如果吳樹培不服可以自己抗辯，校長段崇智也可以公開維護，直言「吳樹培的跋扈，人盡皆知」。



香港中文大學副校長（行政）及秘書長吳樹培表示，在資訊爆炸、是非難辯的時代，新聞工作者擔任把關角色，以深入、有公信力的報道，抽絲剝繭替無聲一群申訴。（林若勤攝）

吳樹培稱無答辯機會 劉國勳：設小組審視行為不屬調查

吳樹培昨晚（13日）發聲明，稱校董會主席10月中通知他，「將會成立一個小組對我進行調查」，他過去兩個月一直都沒有被邀請參與調查或答辯，或為小組提供資料，對於未有機會就指控及批評申辯，非常遺憾。

劉國勳回覆《香港01》查詢說，今次校董會不是就吳樹培的問題「調查」，亦不是成立「調查委員會」，而是由三人小組審視他的行為，提出不同建議，而校董會是通過決議，根據聘用合約條款，以現金代替通知期終止他與中文大學的僱傭關係。劉國勳稱，任何機構僱主若認為員工不能勝任需要履行的工作，作出解僱決定是正常行為，亦補足錢作為代通知金，做法合符規程。他指校董會對他失去信心，正是與一般公司認為員工無法履行其職責工作無異。

他接受傳媒訪問時又說，「既然已經失去了信心、信任，大家好心分手」，用僱傭關係中止形式處理。

劉國勳在社交網站Facebook撰文，稱校董會作為中大的管治及行政機構，在法例下獲授予管理和控制中大的事務、方針和職能，包括處理主要人事任命。

稱校董會有人事任命權 劉國勳：干預校政並不成立

劉國勳亦在社交網站Facebook撰文，強調解僱合情、合理、合規，稱校董會作為中大的管治及行政機構，在法例下獲授予管理和控制中大的事務、方針和職能，包括處理主要人事任命、大學財政事務等重要事項，處理主要人事任命是校董會的應有工作之一，外間批評「干預校政」之說並不成立，亦不了解中大的運作。

他表示新校董會有完整的權力，惟校董會組成需要時間，預計整個校董會「齊腳」需要至少一年多的時間。對於外間質疑校董會現時仍未「齊章」，不應在此時處理吳樹培的事宜，他認為校董會不能在未齊人便不作為，拖延是不負責任的做法，現時做法絕對符合中大最佳利益。他又說，如果在吳樹培的問題上再拖拉，對中大並非好事，「既然已經失去了信心、信任，大家好心分手」。

劉國勳。（林靄怡攝）

澄清非基於「好的因由」任免的條文解僱 斥屬混淆視聽

對於有說法指根據中大條例，校董會要基於「好的因由（good cause）」決定任免，劉國勳認為混淆視聽、轉移視線。他稱中大條例訂明除了基於「好的因由」及成立委員會審查決定任免之外，亦列明「如其聘任條款另有規定則不在此限」，而今次校董會的決定，正是以聘任條款的方向處理，與吳樹培中止僱傭關係。

梁振英在社交平台Facebook撰文回應林偉雄的說法，他認為是以程序代替實質、轉移視線的拖延做法。

前校董未聞成立調查小組 梁振英：未聽聞解僱要走此程序

中大校友評選會前選任校董林偉雄透露，截至上月初從他仍是中大校董時，從沒聽過校董會主席或校董會提過成立小組。

梁振英在社交平台Facebook撰文回應林偉雄的說法，他認為是以程序代替實質、轉移視線的拖延做法，稱自己曾任兩間大學校董會主席共12年，從未聽聞解僱副校長兼秘書長要走「獨立調查委員會」程序，又表示「吳樹培的跋扈，人盡皆知。如果不服，可以自己抗辯。校長段崇智也可以公開維護，只怕越描越黑。」