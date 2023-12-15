工展會明開鑼　晚上7時免費入場　阿一鮑魚無懼北上熱推1蚊福袋

第57屆工展會明日（16日）開鑼，為疫情復常後首個工展會，900個攤檔今日（15日）進行最後準備，廠商會會推出晚上7時後免費入場的安排，冀可吸引港人留港消費及內地客入場，又稱不擔心港人北上對工展會有影響，預期生意額可突破10億元，入場人數也可有5%至10%增長。



多個參展商出盡法寶吸客，亦對銷情看法好壞參半，其中阿一鮑魚首8天推1蚊換購價值500多元的鮑魚海味福袋，預期有20%生意額增長；事隔三年再擺檔的熟食攤檔蛋撻王，則認為聖誕節市民多外遊，也常北上消費，故對銷情較審慎，只期望可與疫情前相若。



工展會今年恢復熟食供應。（夏家朗攝）

工展會今安排傳媒率先參觀各個攤檔準備工作，今年因恢復熟食供應，攤檔較去年增加約一成，共900多個攤檔、400多間參展商。多個參展商正如火如荼地佈置場地，準備明日開鑼。

阿一鮑魚為吸引客流，今年特別在首8天推出1蚊福袋，每日限量20個，福袋內有鮑魚、鮑汁、冬菇及黑木耳等，價值500多元。董事總經理劉哲宇表示，除1蚊福袋外，也有其他買3送2優惠，展期更會推出突擊優惠，相信可帶旺銷情。

她稱疫情對公司影響不大，因大部份市民留港消費，又稱雖然通關後港人北上，但因展期臨近聖誕新年，不少市民首次可到處拜年，故對鮑魚有需求，她指對今年銷情樂觀，已入多三分之一貨，期望生意額較去年有20%增長。

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過去因疫情無熟食檔，事隔三年捲土重來，參展商蛋撻王負責人張小姐表示，除有王牌產品蛋撻類、桃膠撻及燕窩撻等，也會推出一些自家品牌食品售賣。她表示，因今年是疫情復常後首個聖誕新年，料大批港人會外遊、北上等，故對銷情抱觀望態度，只希望港人外遊完也可到工展會逛逛，期望銷情可和疫情前相若。

參展商華記永昌主要代理台灣黑橋牌香腸及日本食其家的即食產品等，市場拓展部經理蔡先生表示，以往疫情不能試食，「淨係可以靠我哋把口同客講有幾好食」，相信今年恢復試食後會增加吸引力，又稱之前在美食節設試食，客人食完後即購入產品，料可帶動20%銷情增長。

廠商會主席史立德表示，今年是口罩令解除後首個工展會，特別設多個不同展區，美食廣場也新加元素，特別容許有酒牌攤檔參加。他稱知道近日不少港人愛北上，但稱工展會已到多年歷史，極具香港特色及情懷，不擔心北上消費會有影響。他稱今次戶外展覽會延長至晚上9時才結束，12月23日起至31日更會再延至晚上10時才結束。

廠商會展覽服務有限公司主席施榮恆則表示，有在小紅書等內地社交平台宣傳工展會，也推出旅客免費入場安排，晚上7時後也可免費入場，相信可吸引大灣區市民。他期望今年工展會總交易額可達到10億元，入場人次也有5%至10%增長。

問及同期有不少夜繽紛活動舉辦，史立德稱不擔心會搶工展會風頭，更認為可有一個協同效應，「一加一大過二，去完工展會去其他展覽」，也認為可帶動銅鑼灣及北角一帶食肆生意等。

工展會詳情



地點：銅鑼灣維多利亞公園

入場費用：$8

註︰身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場；由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場。

網址：www.hkbpe.com.hk

網上購票：工展會App、01空間(space.hk01.com)、AlipayHK及Alipay App內公開發售。

展覽日期：2023年12月16日至2024年1月8日（展期為24天）

開放時間：12月16日至22日，11:00-21:00

12月23日至31日；11:00-22:00

2024年1月1日至7日；11:00-21:00

2024年1月8日；11:00-20:00

（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時）