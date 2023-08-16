香港夜市｜學者籲改善大牌檔配套　團體稱忌工展會化倡多小店參與

財爺一句「把香港的夜市搞活搞旺」，折射本港市道的百態，陸續消失的大牌檔、街頭小販，為港人對於夜市的印象。香港大學社會學博士莊玉惜表示，大牌檔牽涉衛生、噪音等問題，如果要將大牌檔發展為夜市，政府需要思考如何改善周邊配套，保留大牌檔的社會價值之餘，令傳統可以適應現代需要。她認為，發展夜市需要長遠規劃，市區重建設計之中，亦需要融入小販及大牌檔。



撐基層墟市聯盟團體成員代表則認為，夜市應是可以連結本地社區，具備本土特色，希望日後的夜市，可以撥予一定比例的攤檔給小本經營的食肆或基層。



美孚橋底曾舉辦社區墟市，吸引大量巿民參觀。(資料圖片)

學者：若大牌檔成夜市 涉長遠市區規劃

香港大學社會學博士莊玉惜表示，常言大牌檔是本港很有特色的文化傳統，「但（政府）一直都係冇去認真回應呢個問題」，政府市區重建規劃之上，一直沒有處理大牌檔需要的空間、衛生及配套，沒有讓小販及大牌檔融入。

她認為，如果政府想以大牌檔發展為夜市，現有的地方暫時以中環士丹頓街適合，因為其環境、衛生、水電煤，以及污水處理較好，附近不是民居。深水埗一帶，如大南西街大牌檔的數量很零散，上方亦有住宅，此地難以大範圍地發展夜市；至於耀東街亦可行，但政府需要快速地改變該地的衛生，否則難以做到。然而，她認為是「牽一髮而動全身」，發展夜市則會牽涉長遠市區規劃。

成日都話，香港冇地，上面好多都係民居，冇一個條件去做到，呢個就要諗下，究竟我哋市區規劃重建嗰度，可唔可以融入去呢？永遠都將兩者矛盾嘅時候，咁緊係冇辦法啦。 香港大學社會學博士莊玉惜

她舉例指，深水埗桂林街新年舉行的「桂林夜市」，「三兩日係可以嘅」，但亦惹來反對聲音，反映造成的噪音及衛生問題，令該區夜市不能維持長時間，難仿效如台灣、新加坡及泰國的夜市。莊玉惜指，今次亦是一個契機，政府應認真思考，香港有何本錢以文化特色吸引旅客。

香港大學社會學博士莊玉惜。（鄭子峰攝／資料圖片）

須吸引年輕人入行活化大牌檔 保留自由奔放特色

「大牌檔而家存在緊，咁但係同死亡係冇分別。」莊玉惜說，大牌檔目前少生意、沒有新人願意入行，無人傳承，正逐漸被洶汰，如果打造夜市，亦是活化的一種，但要思考如何令其有活力，令年輕人有興趣加入，改變經營模式，避免大牌檔成為「末端經濟」，「我哋要食佢個文化傳統，而唔係食佢澩㺒……係兩回事嚟㗎其實係，個風味唔係又咁樣突出出嚟㗎……而係有種好自然生態，人與人之間，同檔之間嘅互動。或者係炒嘢，你見到好露天嘅，嗰種自由奔放、嗰種社會價值。」

團體：美食市集「工展會化」 倡設機制供細食肆參與

撐基層墟市聯盟團體成員代表吳玉英指，過往舉辦的美食市集，均是由舉辦方聯絡友好商會或團體承包，再由他們安排商戶擺檔，參與攤檔以大型品牌及連鎖商戶為主，猶如「美食嘉年華化」及「工展會化」，機制令基層、民間或小型社褔機構沒有任何空間參與，參與的攤檔失去本土特色。如果舉辦夜市，她希望政府設立機制，令參與的攤檔有一定比例的小本經營食肆或基層競爭。

美孚橋底曾舉辦社區墟市，吸引大量巿民參觀。(資料圖片)

墟市應與社區連結 面向本地居民

吳玉英續指，本港與社區連結的墟市較少，過往較少考慮令本地人都想去的「夜市」，認為「夜市」不應只是面向遊客，而是包括本地居民的消費，「本地人都會去先至重要，齋旅客去其實就做唔成。」她指，香港需要推動本土經濟，故此給予機會予基層創業、就業及小本經營的機會更為重要。

她說，很多基層檔主售賣的商品具有香港特色以內含本土文化，小販售賣的自家製產品，可能是食物、手工藝車袋、髮夾、勾冷或日用品，亦可能是因應不同社區所做，而迎合當區消費者需要的產品，「有人情味，嗰樣嘢係按照，可能係啲街坊自己中意，或者度身訂造嚟做出」。

Boscovivo負責人張生表示，香港要多舉辦大型活動更實際。（夏家朗攝）

Boscovivo負責人張生亦不支持香港搞夜市，認為香港要多舉辦大型活動更實際，指反而搞夜市與很不同持份者有衝突，如多舉辦大型演唱會、運動賽事等，旅客來港就會消費，餐廳及酒吧晚上的生意會隨之上升。他指，夜市只是「做多3小時」，生意額未必能夠支撐到人工，舉辦多人活動更有助帶動經濟，外地旅客來港會住酒店及消費。

張生直言，香港對比內地不夠吸引，指內地食玩方面「平靚正」，稱「始終我哋唔夠嘢玩，活動唔夠多」，倒不如舉辦類似大型嘉年華的活動，認為起碼「搞到個氣氛出嚟」。

安記海味董事總經理潘權輝說，仍未有深入去計劃及了解，不過最主要認為要令市民樂意消費。他表示，香港市民有儲蓄習慣，普遍市民「都有錢喺個袋度，只係撳住荷包唔去洗（用）」，只要令他們開心就會去消費。